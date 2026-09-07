Pré-conferência promovida pela Semed em parceria com o CMDCA abre espaço para escuta, diálogo e participação dos estudantes

Por ASSESSORIA

Publicada em 07/09/2026 às 08h53

Dar voz às crianças e aos adolescentes também é garantir direitos. A pré-conferência promovida pela Semed, em parceria com o CMDCA, abriu espaço para escuta, diálogo e participação dos estudantes sobre temas que fazem parte da realidade de crianças e adolescentes.

Durante o encontro, foram discutidos assuntos como participação social, convivência familiar e comunitária, enfrentamento às violências, trabalho infantil, Conselhos Tutelares e medidas socioeducativas.

As contribuições levantadas seguem agora para a 13ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, marcada para os dias 17 e 18 de novembro, com o tema:

“Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e a Democracia Participativa”.

Ouvir, debater e participar fortalece a cidadania e ajuda a construir políticas públicas mais próximas das necessidades de quem mais precisa.