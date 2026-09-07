Fúria amplia presença na Capital com Leoni; Hildon usa Cirone para ampliar presença no interior; Abib vê 'cofre eleitoral' encolher

Por Sérgio Pires

Publicada em 07/09/2026 às 08h50

SERÁ QUE A GRANDE PRIORIDADE DO IPERON É CONSTRUIR UM PRÉDIO DE 6.500 METROS QUADRADOS COM ALUGUEL DE QUASE 2 MILHÕES?

É um assunto complexo, de difícil explicação e entendimento. Mas é real. O resumo da ópera trata de uma licitação feita em 2021, cuja validade foi transferida para 2026 e, ainda, para outra finalidade. Tem coisa pior: o investimento, de cerca de 50 milhões de reais, é para a construção de um prédio de 6.500 metros quadrados. Não para um hospital. Não para um grande centro de saúde.

A obra seria feita, caso todo o projeto seja aprovado, para o Iperon. Exatamente. O Instituto de Previdência do Estado que está quebrado e que corre riscos, num futuro bem próximo, de não ter como bancar a aposentadoria dos servidores estaduais.

Por partes, como diria o Estripador de Londres! O Estado projetou a construção de um prédio para a Procuradoria Geral, no sistema BTS, ou seja, Built To Serve, em que uma empresa constrói tudo sem dinheiro público, mas aluga depois para o Estado, durante pelo menos 25 anos.

A obra não saiu. Agora, usando a mesma licitação, o que parece ser um “erro insanável”, como decidiu o ex-procurador geral do Estado, já substituído, a intenção mudou de alvo, para fazer o mesmo com um novo prédio do Iperon. O consórcio vencedor construiria a obra e a alugaria, por algo próximo a 2 milhões de reais (1 milhão e 860 mil reais, para ser bem exato!) , aos valores de hoje, por 25 anos, para o Estado.

Uma das alegações é que o prédio atual do Iperon, na avenida Sete de Setembro, próximo a Jorge Teixeira, teria sérios problemas estruturais. O Tribunal de Contas, que até agora deu todos os pareceres contrários, pediu um laudo dos Bombeiros. Nele, a única crítica foi sobre extintores de incêndios vencidos. No mais, o prédio vai bem, obrigado.

O novo procurador geral do Estado, Thiago Alves Pereira, mudou o parecer contestado por seu antecessor e considerou o projeto correto. No Tribunal de Contas, parecer técnica determina que, para fazer a obra do Iperon, é obrigatório realizar nova licitação. Usara a de 2021 com outra finalidade é considerado totalmente ilegal.

Claro que há várias questões. Pode ser usada a mesma licitação para obras diferentes, em anos diferentes? O Iperon precisa mesmo de um prédio de 6.500 metros quadrados (o atual tem 2.000)? A prioridade não seria ter um ativo muito forte para cumprir sua missão de pagar as aposentadorias?

Enfim, o assunto está andando. Dificilmente haverá uma decisão ainda no atual governo, faltando menos de quatro meses para o fim do mandato de oito anos do governador Marcos Rocha.

Mas o próximo governante, seja quem for, terá que resolver este imbróglio, cheio de nuances e questionamentos.

A MENOS DE UM MÊS DA ELEIÇÃO, NÃO HÁ QUALQUER NOVIDADE QUE POSSA MUDAR OS RUMOS DA CORRIDA PELO GOVERNO

A 28 dias da eleição do primeiro turno, houve alguma mudança no atual quadro dos concorrentes ao Governo? A única novidade real é que Samuel Costa, que estava fazendo campanha sub judice, agora está oficializado por decisão unânime do PSB.

Marcos Rogério ainda se divide entre os temas nacionais, como senador e a campanha em Rondônia. Seu vice, o Delegado Camargo, tem ficado fora do noticiário, embora se esperasse uma atuação mais forte, ao menos em nível de grande público.

Adailton Fúria, que está em ascendência, é hoje o nome mais provável para ir ao segundo turno contra Rogério. Ele tem em Everton Leoni um vice ativo, que tem sido fundamental para o crescimento do jovem candidato de Cacoal, principalmente na Capital.

O caso de Hildon Chaves é semelhante, mas com inversão de localidades. Cirone Deiró tem sido importante para o nome de Hildon crescer em regiões do interior.

Já Expedito Netto aparece nas pesquisas com chances, por causa do voto da esquerda. Ele tem ido mais ao interior, enquanto seu vice, Luiz Teodoro, se concentra na Capital.

Pedro Abib e seu vice, Mauro Santos, atuam em várias regiões, principalmente na Capital e em Ariquemes. Abib é um novo, com chances reais, mas tem tido pouco apoio financeiro do seu partido. Mesmo assim, mantém uma boa campanha.

Por fim, a dupla Samuel Costa e Sargento Machado intensificam a campanha, a partir da decisão do TRE que os beneficiou. Ambos atuam mais na Capital, mas têm também participado de encontros e eventos no interior.

Não há, ao menos até agora algo de novo, que possa mudar o rumo da campanha.

GRITA GERAL: DINHEIRO PARA AS CAMPANHAS NÃO CHEGOU, A MENOS DE UM MÊS DA ELEIÇÃO

Cadê a grana que devia estar aqui? Escafedeu-se! Faltando menos de um mês para as urnas, a imensa maioria dos candidatos e da maioria dos partidos ainda não recebeu um só centavo. A situação de penúria atinge principalmente os que concorrem à Assembleia Legislativa e que, sob promessas de um bom apoio financeiro, se jogaram de corpo e alma na campanha.

Centenas deles, de diferentes agremiações partidárias e coligações, estão contando os centavos. Muitos outros não conseguem cumprir seus compromissos feitos até agora. O que se ouviu em algumas fontes confiáveis é que, na distribuição das verbas do Fundo Eleitoral, estão ainda sendo feito cálculos, em nível nacional, sobre os valores a serem destinados às cotas raciais. Só depois da conta fechada é que o dinheiro deve começar a chegar.

Os candidatos ao Governo também aguardam, ansiosos, algum dinheiro para suas campanhas. Até agora, entre os nomes considerados mais fortes, apenas o petista Expedito Netto recebeu uma boa verba: 1 milhão e 800 mil reais. Não se sabe quanto virá para Marcos Rogério, Adailton Fúria e Hildon Chaves, mas até agora, todos estão sem a grana do Fundo.

Já Pedro Abib, que chegou a ter uma promessa de 3 milhões para a campanha, depois viu o valor baixar para 1 milhão e 300 mil e agora, para apenas 1 milhão de reais. Pelo que se sabe, o valor ainda não foi liberado. Deve ser nesta terça-feira, dia 8.

O dinheiro do Fundo deveria ter chegado até o último 28 de agosto, mas vários dias depois…nada! O que mais pode estar acontecendo, além dos cálculos das cotas raciais?

CANDIDATOS AO GOVERNO SERÃO SABATINADOS PELOS DINOSSAUROS NA SICTV, A PARTIR DA PRÓXIMA SEGUNDA

Os candidatos ao Governo terão nova oportunidade de se comunicar com o eleitorado, falar de seus planos, detalhar suas propostas. A partir da próxima sexta-feira, dia 11, começa uma série de sabatinas com todos os concorrentes, na SICTV/Rondônia, canal 11 na TV aberta.

A série começa com Samuel Costa, do PSB, no primeiro dia das entrevistas. Na segunda-feira, dia 14, com Pedro Abib, do MDB. Segue na terça, dia 15, com Hildon Chaves, do União Brasil. O quarto sabatinado, dia 16, quarta-feira, será Expedito Netto, do PT.

As duas últimas sabatinas serão com os dois candidatos que aparecem liderando as principais pesquisas, ao menos até esta semana. Na quinta-feira, dia 17, será a vez de Adailton Fúria, do PSB. O último da série será Marcos Rogério, dia 18 deste mês, uma sexta-feira.

Toda a sequência das sabatinas foi definida por sorteio, realizado na sede da SIC TV. Os candidatos vão ser questionados pelos Dinossauros Cícero Moura, Erik Araújo e Sérgio Pires. Os programas serão ao vivo, direto dos estúdios da emissora.

O próximo encontro dos seis postulantes ao Governo do Estado, na SICTV, será no debate decisivo do primeiro turno, agenda para o início da noite de 21 de setembro, uma segunda-feira.

Todos já participaram, na semana passada, de uma série de sabatinas no programa Papo de Redação, dos Dinossauros, na Rádio Parecis FM. Na rádio, as entrevistas duraram uma hora. Na SICTV, as sabatina serão de 45 minutos.



RD ENTREVISTA: NA PRIMEIRA TEMPORADA, PODCAST OUVIU 23 CANDIDATOS E PERSONAGENS IMPORTANTES DA NOSSA POLÍTICA

Outra atração importante que cumpriu seu papel, durante longos meses, foi o Podcast RD Entrevista, do site Rondônia Dinâmica, em parceria com o site Informa Rondônia. De abril a setembro, o RD Entrevista entrevistou 23 convidados. Entre outros, pelo estúdio passaram os seis candidatos ao Governo de Rondônia: Samuel Costa, do PSB; Expedito Netto, do PT; Hildon Chaves, do União Brasil; Marcos Rogério, do PL; Pedro Abib, do MDB; e Adailton Fúria, do PSD.

Na disputa pelo Senado Federal, o programa ouviu dez possíveis e candidatos confirmados: engenheiro Thulio, da Missão; Luciana Oliveira, do PT; Sílvia Cristina, do PP; Mariana Carvalho, do Republicanos; Fernando Máximo, do PL; Luís Fernando, do PSD; Acir Gurgacz, do PDT; Aires Mota, do PV; Bruno Scheid, do PL; e Neidinha Suruí, do PSB. Bruno Scheid terá a entrevista exibida na segunda-feira, 7 de setembro, enquanto Neidinha Suruí encerrará a temporada, excepcionalmente, na quarta-feira, 9.

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Bruno Bolsonaro Scheid quer Moraes cassado; diz que 'vagabundo deve morrer na cadeia'; e acusa 'aparato de guerra' contra trabalhador

Conduzido pelo jornalista Vinícius Canova, com a idealização do proprietário do Rondônia Dinâmica, Rostand Agra, e apoio do diretor-geral do Informa Rondônia, Yan Simon, o RD Entrevista encerra seu primeiro ciclo após meses de conversas com diferentes campos políticos. Direção, pós-produção e motion é de Roberto Lamarão.

Segundo Vinicius Canova, “o retorno recebido durante a temporada já aponta o próximo passo: uma nova fase em formato de sabatinas. Ao colocar projetos, ideias e personagens da eleição diante do público, os dois veículos buscaram cumprir uma função elementar do jornalismo em uma democracia: dar espaço ao contraditório, ampliar o acesso à informação e entregar ao eleitor elementos para que forme, sozinho, sua própria decisão”.

GRANDE DESFILE DO SETE DE SETEMBRO SERÁ NA SANTO DUMONT, NA CAPITAL, AO ANOITECER DESTA SEGUNDA-FEIRA

Vai ter Banda. Vai ter Forças Armadas. Polícia Militar. Colégios. As comemorações dos 204 anos da Independência terão um grande desfile, nesta segunda-feira, a partir das 18 horas, para fugir do calor destes tempos em que a temperatura, no meio da tarde, tem superado os 42 graus.

O evento será realizado no dia 7 de setembro, na avenida Santos Dumont, em Porto Velho. Toda programação reúne representantes das Forças Armadas, forças de segurança estadual e federal, instituições públicas, 14 escolas estaduais e grupos de veteranos do Exército Brasileiro.

Segundo a Casa Militar do Estado, o evento terá as modalidades a pé e motorizada, “garantindo diferentes formas de apresentação em uma celebração marcada pela soberania nacional, a identidade brasileira e os valores democráticos”. Uma das novidades deste ano é a estrutura ampliada para receber o público, que garante um amplo estacionamento, acesso a mais banheiros e arquibancadas ampliadas.

O evento será realizado em um trecho de 940 metros de extensão, com espaços planejados para garantir maior comodidade e segurança aos participantes. Também serão disponibilizadas áreas reservadas para idosos, pessoas com necessidade especiais e com Transtorno do Espectro Autista, ampliando as condições de acessibilidade e conforto para acompanhar a programação.

Para garantir mais segurança e organizar o trânsito durante o desfile, algumas vias terão acesso restrito e mudanças temporárias no fluxo de veículos. Segundo a organização, o lado direito da Avenida Governador Jorge Teixeira, entre a Vila Militar e o local do evento, será interditado e destinado exclusivamente aos participantes.

ACIR DEFENDE MANDATO INDEPENDENTE, CRITICA PENA DE BOLSONARO E FALA NO IMPEACHMENT DE MINISTROS DO STF

Um mandato independente, mas também baseado na Justiça, no bom sendo e em defesa de causas que ajudem Rondônia e o país. É isso que Acir Gurgacz afirma que fará, ao chegar a mais um mandato de Senador. Sem se subordinar a decisões de polarização política, ele tem criticado a pena aplicada ao ex-Presidente Bolsonaro; fala em possível anistia geral e, ainda, defende que impeachment de ministros do STF é tema que deve ser analisado pelo novo Senado.

A declaração reforça uma linha que Acir vem apresentando durante a campanha: independência para analisar temas nacionais sem seguir posições automáticas de esquerda ou direita. Com experiência de 14 anos no Senado, ele sustenta que o parlamentar precisa ter liberdade para avaliar cada caso e decidir de acordo com os fatos e os interesses da sociedade.

Para Acir, Rondônia perde quando seus representantes ficam presos à lógica de escolher entre um lado ou outro. Para ele, o senador precisa ter liberdade para concordar, discordar, fiscalizar e, principalmente, buscar resultados para o Estado. “Essa polarização não ajuda em nada, principalmente no mandato”, afirmou.

Na mira de Acir, estão muitos outros temas importantes como a duplicação da BR-364; o reasfaltamento da BR-319; hospitais regionais em Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena; maior presença da Polícia Federal na fronteira; revisão do Código Florestal; avanços na regularização fundiária e implantação de escolas em tempo integral e, ainda, a necessidade de industrialização de nossa produção.

QUANDO É BRIGA IDEOLÓGICA, É PAULEIRA PURA, MAS QUANDO É A GRANA, AÍ A CONVERSA É OUTRA!

Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ideologia merece confronto, mas quando se tratar de dinheiro, de negócios, a ideologia fica em segundo plano. O caso que envolve a Rede Globo e o megaempresário Luciano Hang, dono de 199 lojas no país, é sintomático. Pelas redes sociais, Hang bate abaixo da linha da cintura no jornalismo global.

Contudo, segundo a agência Tunad, que controla este tema na mídia nacional, de janeiro a junho, a Havan foi o maior anunciante dos telejornais das afiliadas da Globo no país. Ou seja, opinião política é uma coisa, os negócios da empresa é outra coisa, totalmente diferente.

Luciano Hang, por seus posicionamentos em favor da direita e do conservadorismo, é alvo de ataques de jornalistas, a maioria de esquerda, em praticamente todas as emissoras, em sites e blogs do país. Pelo menos duas de suas lojas já foram atacadas no país. Numa delas, na avenida Jorge Teixeira, em Porto Velho, a Estátua da Liberdade, símbolo das lojas, foi incendiada. Até hoje os culpados não foram encontrados.

Em relação à linha editorial da Globo, as críticas de Luciano Hang têm sido contundentes. Mas, na TV, onde os anúncios sempre dão bom retorno em vendas. A Globo, mesmo com grandes quedas de audiência, ainda é líder em várias regiões.

Então, um dos maiores empresários do Brasil, que é mais rico que os donos da Record, SBT Band e Rede TV!, separa muito bem as coisas. Quando é para falar de política, a opinião é dada contra quem quer que seja. Mas quando é negócios, o bem sucedido e bilionário Hang quer mesmo é lucro!

NA CRISE, GARGALHADAS! É O BRASIL QUE PERDEU O RUMO E TEM APENAS UMA AUTORIDADE QUE REALMENTE MANDA

Não mais esperança! Agora, mais uma vez, o vilão se apresenta como vítima e quem o denunciou passa a ser o criminoso. É o que está acontecendo no centro do poder político, onde o ministro Alexandre de Moraes, acusado de estar envolvido até o pescoço em corrupção, se uniu ao governo Lula, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, aos partidos de esquerdas; à ala putrefata da mídia e ao que de pior tem o Brasil hoje, para detonar o ministro André Mendonça.

Uma foto dos ministros aliados a Moraes rindo, ele gargalhando, em plena crise que o STF está vivendo, deixa claro o que vai acontecer daqui para a frente. Não uma guerra pelo Brasil. Não uma luta pela decência, pela honra, pela verdade. A guerra agora será contra Mendonça e todos os que ousarem enfrentar um poder descontrolado, que está destruindo a verdadeira democracia do nosso país.

O pedido de inclusão do ministro Mendonça no eterno inquérito das Fake News, criada por Moraes e que atende aos seus interesses, também chamado de Inquérito sem fim, é um acinte, uma bofetada, uma gargalhada na cara da sociedade brasileira, que ainda tinha alguma esperança na volta da decência.

Ao desviar o foco, com todos os apoios que o protegem, o ministro Alexandre de Moraes deixa muito claro: que ninguém ouse atacá-lo. Ele é o poder e dele emanam todas as decisões. Não nos enganemos. A força do superministro é muito maior do que nossa vão filosofia pode imaginar.

PERGUNTINHA

“Nós sabemos que eles estão mentindo. Eles sabem que estão mentindo. Eles sabem que nós sabemos que eles estão mentindo. Nós sabemos que eles sabem que nós sabemos que eles estão mentindo. E mesmo assim, eles persistem em mentir”! O texto do escritor russo Alexander Solzhenitsyn, escrito há décadas contra a ditadura soviética, não cabe perfeitamente no Brasil de hoje?