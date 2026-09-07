Dra. Vera Paixão recebe apoio durante caminhadas pelos bairros de Vilhena

Por Assessoria

Publicada em 07/09/2026 às 08h10

A candidata a deputada federal Dra. Vera Paixão tem intensificado, nos últimos dias, as caminhadas pelos bairros de Vilhena, aproximando-se dos moradores e ouvindo de perto as demandas da população. A agenda passou pelo bairro Major, pelo Melvin Jones e, neste sábado, pelo bairro Paraná. Mais do que apresentar propostas,

Vera afirma que caminhar pela cidade é uma forma de conhecer de perto os problemas enfrentados pelos moradores e reforçar seu compromisso com Vilhena e com o Cone Sul. “Quando a gente caminha pelos bairros, conversa com as pessoas e escuta o que elas têm a dizer, entende melhor quais são os problemas que precisam ser enfrentados. É isso que quero levar para Brasília: uma representação que conheça a nossa realidade e que esteja presente para defender os interesses da nossa região”, afirma.

Para a candidata, a falta de uma representação federal efetivamente ligada à região também tem impacto direto na capacidade de Vilhena de buscar recursos e investimentos. Segundo Vera, muitos deputados aparecem durante o período eleitoral, pedem votos e depois passam anos distantes da cidade. “Não podemos continuar sendo lembrados apenas de quatro em quatro anos. Vilhena precisa de uma representante que esteja aqui, que conheça os nossos problemas e que possa cobrar recursos e investimentos durante todo o mandato. Não basta vir buscar votos; é preciso voltar, prestar contas e trabalhar pela cidade”, destaca.

Vera reforça que sua caminhada pela cidade é também uma forma de apresentar uma candidatura construída a partir da realidade local. “Eu quero representar Vilhena e o Cone Sul com responsabilidade. Minha história está aqui, minha vida está aqui, e é daqui que quero levar para Brasília as demandas da nossa população”, conclui.