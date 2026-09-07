Giro da Saúde registra média de 400 atendimentos no CEM; ação ampliou a oferta de consultas e exames de imagem à população

Por Jhon Silva

Publicada em 07/09/2026 às 08h23

A Prefeitura de Porto Velho realizou, neste sábado (5), mais uma edição do Giro da Saúde, no Centro de Especialidades Médicas (CEM), localizado no cruzamento das avenidas Rio Madeira e Sete de Setembro. A ação registrou uma média de 400 atendimentos, entre consultas e exames de imagem.

Durante a programação, a população teve acesso a atendimento com clínico geral, além de consultas nas áreas de ginecologia, pediatria, psicologia, psiquiatria, ortopedia, cardiologia e oftalmologia. Os atendimentos especializados contemplaram pacientes previamente convocados pela Regulação Municipal.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, ressaltou a importância da iniciativa para ampliar a capacidade de atendimento da rede e agilizar o acesso aos serviços especializados. “O Giro da Saúde é uma estratégia para ampliar a oferta de atendimentos e dar mais agilidade às demandas da população, reunindo consultas, exames e outros serviços em um mesmo espaço”.

Além das consultas e exames, a ação também disponibilizou serviços de triagem, vacinação, distribuição de medicamentos, atendimento da Regulação e atualização do Cartão do SUS.

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa reforça o trabalho desenvolvido pelo município para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. “Estamos ampliando os atendimentos e buscando alternativas para que as pessoas tenham acesso aos serviços de saúde com mais rapidez. O objetivo é cuidar de quem precisa e avançar cada vez mais na redução das filas”.

O Giro da Saúde integra as estratégias da Prefeitura de Porto Velho para fortalecer a rede municipal e ampliar o acesso da população a consultas, exames e outros serviços de saúde.