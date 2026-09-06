Alta Floresta e Zona da Mata reforçam candidatura de Jean Oliveira e Marcia Oliveira

Por Assessoria

Publicada em 06/09/2026 às 10h10

O município de Alta Floresta d’Oeste foi palco, na manhã deste sábado (5), do início de mais uma caminhada eleitoral do candidato a deputado estadual, Jean Oliveira, e da candidata a deputada federal, Márcia Oliveira, em um momento marcado por emoção, apoio popular e a reafirmação de um legado de compromisso com o município e toda a região da Zona da Mata.

A escolha de Alta Floresta d’Oeste para esse momento tem um significado especial. Jean Oliveira nasceu no município, mantém fortes raízes na região e construiu na Zona da Mata uma parte importante de sua trajetória política. Foi em sua terra natal, perto de sua base e das pessoas que acompanham sua história, que o parlamentar decidiu iniciar oficialmente a campanha na região.

O lançamento contou com a presença de lideranças políticas de vários municípios da Zona da Mata. Entre elas estavam os vereadores de Alta Floresta d’Oeste Álvaro Bueno e Tia Fia; o prefeito de Novo Horizonte d’Oeste, Ronaldo Delazari; os vereadores de Santa Luzia d’Oeste Aldair Leite e Tico do Posto; o vereador de São Miguel do Guaporé Sargento Rimualdo; e o vereador de Alto Alegre dos Parecis Goiano, além de outras lideranças e apoiadores.

DESAFIO COM CONFIANÇA

Marcia de Oliveira destaca ser a primeira caminhada eleitoral, mas sempre esteve envolvida na política. "Sei da responsabilidade e do tamanho desse desafio. Mas cada abraço, cada palavra de apoio e cada município que visitamos têm me fortalecido. Hoje, sigo para essa campanha com muito mais confiança, coragem e determinação. Jean Oliveira já fez muito por Rondônia e tenho a certeza de que juntos poderemos fazer muito mais”, disse.

Jean Oliveira agradeceu o apoio recebido em sua cidade natal e reforçou a importância da Zona da Mata em sua trajetória. “Começar essa caminhada em Alta Floresta tem um significado muito grande para mim. Foi aqui que tudo começou, é aqui que estão minhas raízes. Tenho muito orgulho do trabalho que conseguimos realizar em Alta Floresta e em toda a Zona da Mata, e queremos continuar trabalhando para fazer ainda mais pela nossa população”, afirmou.

Jean Oliveira chega à disputa buscando seu quinto mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia e apresenta como uma de suas principais credenciais o trabalho realizado nos municípios, especialmente na região da Zona da Mata.

Saúde, infraestrutura, agricultura e apoio às entidades estão entre as áreas que receberam investimentos por meio da atuação parlamentar de Jean Oliveira.

Na cidade onde nasceu, os investimentos de emendas parlamentar e indicações destinados por Jean Oliveira ultrapassam R$ 20 milhões, nos ultimos anos, atendendo setores como a infraestrutura, assistência social, saúde, agricultura, educação e outros segmentos.

Ao finalizar, tanto Jean Oliveira quanto Márcia Oliveira reforçaram o comprometimento com o desenvolvimento da região e do estado, destacando ser uma nova caminhada impulsionada pelo carinho e pela confiança da população.