Prefeito de Vilhena enaltece atuação de Sílvia Cristina: “Você conhece algum governador que tenha feito quatro hospitais em Rondônia?”

Por Assessoria

Publicada em 05/09/2026 às 18h26

O prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, enalteceu a atuação da deputada federal e candidata ao Senado Sílvia Cristina (PP), destacando principalmente os resultados alcançados por ela na área da saúde em Rondônia.

Ao falar sobre o trabalho da parlamentar, Flori fez uma comparação direta para dimensionar a capacidade de entrega de Sílvia.

“Você conhece algum governador que tenha feito quatro hospitais no estado de Rondônia? Eu também não conheço. Mas eu conheço uma deputada federal, que em tese tem menos forças do que um governador. Essa deputada é a Sílvia”, afirmou.

O prefeito também destacou a atuação da candidata em Vilhena, citando como exemplo o Centro de Imagens implantado no município.

“Aqui na nossa cidade a Sílvia já abriu um Centro de Imagens. Do nada, do zero, ela criou o Centro de Imagens”, declarou Flori.

Segundo ele, a estrutura representa ainda a possibilidade de novos avanços na saúde do município.

“A gente sabe, porque a gente ouve o pessoal do Hospital do Amor dizer que esse é o primeiro passo para quando a Sílvia quer trazer o hospital inteiro”, destacou.

Flori reforçou ainda a confiança no trabalho que Sílvia poderá continuar desenvolvendo por Vilhena e por Rondônia.

“A gente sabe e já agradece pelo que ela já fez, mas tem muita esperança pelo que a Sílvia ainda vai fazer”, afirmou.

Candidata ao Senado, Sílvia Cristina tem colocado a saúde entre as principais bandeiras de sua atuação e defendido a ampliação dos investimentos e dos serviços especializados nos municípios rondonienses.