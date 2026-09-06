Deputado Pedro Fernandes reúne familiares, amigos e lideranças em grande encontro realizado em Ariquemes

Por Assessoria

Publicada em 06/09/2026 às 09h40

Uma noite de reencontros, histórias e muita emoção marcou o Encontro de Amigos do deputado Pedro Fernandes, candidato à reeleição para o cargo de deputado estadual nas Eleições 2026 pela Federação Renovação Solidária, composta pelo Partido Renovação Democrática (PRD) e pelo Solidariedade.



O encontro realizado nesta sexta-feira (4), no Espaço Velaris, em Ariquemes, reuniu cerca de 1.500 pessoas entre familiares, amigos, lideranças políticas e representantes de diferentes municípios de Rondônia.





Durante o encontro, Pedro Fernandes falou sobre sua trajetória pessoal e política, experiências vividas ao longo da vida pública e mencionou o período em que esteve à frente da Prefeitura de Cujubim, onde exerceu dois mandatos consecutivos, entre 2017 e 2022. Também destacou sua atuação parlamentar na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero).



“Eu estou muito feliz e emocionado em ver tantos amigos, familiares e pessoas que fazem parte da nossa caminhada reunidos. A presença de cada um demonstra o carinho e a consideração que construímos ao longo dessa trajetória. É um momento especial para reencontrar pessoas, conversar, ouvir e compartilhar um pouco da nossa história”, afirmou Pedro Fernandes.



Também destacou a importância da proximidade com os municípios e com as pessoas. Relembrou ainda o pioneirismo da família que chegou a Rondônia na década de 1980, e resiliência do pai, João Pedro (In memoriam).



"Meu pai foi um homem de poucos recursos, mas muito caráter, que nos ensinou pelo exemplo como ser um homem de princípios. Como político, carrego esses mesmos valores e aprendi que o trabalho público precisa estar próximo das pessoas e dos municípios. É ouvindo as demandas e conhecendo de perto a realidade de cada região que conseguimos entender onde estão os principais desafios e buscar soluções”, declarou.



Um dos momentos de maior emoção da noite foi a homenagem feita pelos familiares de Pedro Fernandes, que relembraram sua trajetória e os desafios enfrentados ao longo dos anos. O irmão do parlamentar, Joaquim Sereno, vereador no município de Monte Negro, falou sobre a trajetória acompanhada pela família.



“Como irmão, acompanhei de perto toda a trajetória do Pedro, desde os desafios do início até a construção da sua caminhada na vida pública. Sei o quanto ele trabalhou e o quanto acredita naquilo que faz. Para nossa família, é motivo de orgulho ver tantos amigos reunidos e reconhecendo essa história”, afirmou Joaquim Sereno.



O encontro marcou a consolidação da caminhada, reafirmando o compromisso com uma atuação parlamentar pautada na presença nos municípios e no respeito às famílias rondonienses.