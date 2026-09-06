O TEMPO E A TEMPERATURA: chuva isolada atinge parte da Região Norte neste domingo (6)

Por Viviane Bessa

Publicada em 06/09/2026 às 09h30

O domingo (6) terá variação de nebulosidade e ocorrência de chuva em parte da Região Norte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, a previsão indica muitas nuvens e chuva isolada em Palmas, onde os termômetros variam entre 24°C e 36°C. Em outras áreas do estado, o cenário também inclui períodos de maior nebulosidade e possibilidade de precipitação.

No Pará, Belém terá muitas nuvens, com temperaturas entre 24°C e 34°C. No interior paraense, a nebulosidade varia, com possibilidade de chuva principalmente em áreas do oeste e sudoeste do estado.

No Amapá, Macapá registra mínima de 24°C e máxima de 33°C, com muitas nuvens e chuva isolada. A condição de instabilidade também alcança outras áreas do estado.

Em Roraima, Boa Vista terá muitas nuvens, com temperaturas entre 26°C e 35°C. Há possibilidade de chuva em áreas do norte do estado, enquanto outras localidades permanecem com predomínio de nebulosidade.

No Amazonas, Manaus terá mínima de 27°C e máxima de 37°C, sob muitas nuvens. A previsão aponta ocorrência de chuva em setores do oeste e sul amazonense.

Em Rondônia, Porto Velho terá muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. As temperaturas ficam entre 24°C e 34°C. A chuva também pode atingir outras áreas do estado ao longo do dia.

No Acre, Rio Branco registra muitas nuvens com chuva isolada, com mínima de 21°C e máxima de 33°C. A condição de instabilidade se estende por parte do estado.



O QUE É PRECIPITAÇÃO?

A radiação solar e o vento promovem a evaporação; o vapor resfriado condensa em núcleos, formando nuvens e, quando as gotículas ou cristais crescem o suficiente, ocorre precipitação. Considera-se precipitação toda água líquida ou sólida que cai das nuvens e alcança o solo (garoa, chuva, chuva/garoa congelante, neve, granizo, graupel, etc.). Sua quantidade é medida por pluviômetro (com registro contínuo via pluviógrafo) e expressa preferencialmente em milímetros.



5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).