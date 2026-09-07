Em Alto Paraíso, Maurício Carvalho destaca resultados do mandato e recebe apoio durante caminhada

Por Assessoria

Publicada em 07/09/2026 às 08h20

O deputado federal e candidato à reeleição Maurício Carvalho 4444 (Federação União Progressista) cumpriu agenda em Alto Paraíso, onde participou de caminhada pelas ruas da cidade e de um adesivaço ao lado do deputado estadual e candidato à reeleição Alex Redano. A passagem pelo município também contou com uma reunião junto ao candidato a deputado estadual Edevaldo Neves. Maurício comemorou a recepção dos moradores e destacou a confiança encontrada durante a caminhada.

A presença no município também foi oportunidade para apresentar resultados do mandato. Somente na saúde, a atuação de Maurício representa R$ 1,7 milhão em recursos, incluindo R$ 200 mil já executados para medicamentos, R$ 1 milhão para cirurgias, sendo R$ 700 mil para procedimentos vasculares e R$ 300 mil para outras cirurgias eletivas e a articulação de R$ 513 mil para uma unidade odontológica, que já foi entregue à população.

O trabalho também chegou ao setor produtivo. Maurício destinou R$ 250 mil para a aquisição de um trator agrícola de 90 CV, que está pronto para ser entregue. “Alto Paraíso é mais um município onde podemos chegar, olhar para as pessoas e mostrar que existe trabalho acontecendo. Nosso compromisso é continuar ajudando a saúde, fortalecendo quem produz e buscando investimentos que façam diferença na vida da população”, destacou.

Para Maurício, a recepção durante a agenda demonstra que a campanha também é um momento de prestar contas e ouvir o que ainda precisa avançar. “Fico muito feliz com o carinho que estamos recebendo. A eleição é o momento de pedir novamente a confiança das pessoas, mas também de mostrar o que fizemos com a confiança que elas já nos deram. Temos trabalho para apresentar e muita disposição para continuar fazendo mais por Alto Paraíso e por Rondônia”, afirmou.