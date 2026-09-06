Homem é morto a facadas pelo próprio genro em Alto Alegre dos Parecis

Por rolnews.com

Publicada em 06/09/2026 às 10h20

Amarildo de 64 anos, conhecido como “Bugio”, foi assassinado a golpes de faca na noite deste sábado (5), em Alto Alegre dos Parecis (RO). O principal suspeito do crime é o próprio genro da vítima, identificado como Roberto Inácio da Silva.

Segundo as primeiras informações, Amarildo estava em sua residência, localizada na Rua Padre Anchieta, nº 3325, onde preparava uma galinha para o almoço deste domingo. Ele receberia uma irmã para a refeição em família.

Ainda conforme os relatos, o genro, que morava em uma casa no mesmo quintal, teria atacado o sogro com uma faca, desferindo pelo menos dez golpes.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida. Familiares relataram que Amarildo e o genro mantinham, aparentemente, um bom relacionamento.

Após o ataque, familiares que estavam na residência conseguiram impedir que Roberto deixasse o local e o seguraram até a chegada da Polícia Militar. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado às autoridades policiais.

O corpo de Amarildo passa por necropsia e, após ser liberado, deverá ser velado e sepultado em Alto Alegre dos Parecis.

A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias e a motivação do homicídio.