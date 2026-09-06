Ciclista é morto a tiros por dupla em moto na Zona Leste

Por Newsrondonia.com

Publicada em 06/09/2026 às 10h30

Um ciclista foi morto a tiros na noite deste sábado (5), na Rua Jaqueline Ferry com a Rua Mário Andreazza, no bairro JK, Zona Leste de Porto Velho (RO). Segundo informações preliminares, dois criminosos que estavam em uma motocicleta teriam se aproximado da vítima e efetuado disparos.

O homem ainda tentou fugir correndo, mas acabou atingido por aproximadamente dois tiros. Ele caiu durante a tentativa de fuga. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para prestar atendimento.

Quando os socorristas chegaram ao local, a vítima já estava sem vida. A bicicleta permaneceu caída no canteiro da via. A área foi isolada para a realização dos trabalhos da perícia. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do ataque e buscar informações que possam levar à identificação dos responsáveis.