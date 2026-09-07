O TEMPO E A TEMPERATURA: Região Norte terá calor e possibilidade de chuva nesta segunda-feira (7)

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 07/09/2026 às 08h00

A Região Norte terá uma segunda-feira (7) de muitas nuvens e temperaturas elevadas. Em Belém, o tempo fica com muitas nuvens, com mínima de 24°C e máxima de 35°C. Macapá também terá muitas nuvens, com temperaturas entre 24°C e 34°C.

Em Boa Vista, a previsão indica muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Os termômetros variam entre 25°C e 36°C, com umidade relativa do ar entre 40% e 85%.

Manaus terá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima será de 27°C, enquanto a máxima chega a 38°C.

Em Palmas, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, com temperaturas entre 23°C e 36°C. Já Porto Velho terá muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, com mínima de 24°C e máxima de 32°C.

Em Rio Branco haverá muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A mínima será de 20°C e a máxima de 32°C, com tendência de declínio nas temperaturas.

Os ventos serão fracos a moderados, com rajadas previstas em Boa Vista e Macapá.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).