Por Camila Pinheiro

Publicada em 07/09/2026 às 08h29

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) manifesta sua solidariedade e apoio ao professor Luciano Mendes da Silva, diante do infeliz episódio ocorrido nesta sexta-feira (04) na Escola Municipal de Ensino Fundamental Aluísio Becker, no município de Cujubim.

As informações são de que o professor teria intervindo para conter uma situação de conflito entre alunos dentro do ambiente escolar, atuando no cumprimento de seu dever de proteger, orientar e preservar a segurança da comunidade escolar. É preocupante que uma atitude tomada no exercício de sua função e em defesa dos estudantes tenha resultado em sua prisão.

“Precisamos refletir sobre que tipo de respaldo estamos oferecendo aos profissionais que estão na linha de frente da educação. Criminalizar a atuação de um professor no exercício de sua autoridade é algo que nos preocupa profundamente e que precisa ser tratado com muita responsabilidade. A escola precisa ser um espaço de respeito, segurança e diálogo, e seus profissionais não podem trabalhar sob o temor de serem responsabilizados por cumprir suas atribuições. O SINTERO defende que esse caso seja esclarecido e que a dignidade e os direitos dos trabalhadores em educação sejam sempre preservados”, defende a presidenta Dioneida Castoldi.

Diante da gravidade do ocorrido, o SINTERO cobra das autoridades o imediato esclarecimento dos fatos, com transparência e responsabilidade, para que sejam conhecidas todas as circunstâncias que envolveram a ocorrência e a condução do professor. É fundamental que sejam apuradas eventuais responsabilidades, garantindo-se o devido processo legal, o direito de defesa e o respeito à dignidade do trabalhador da educação

A entidade encaminhará denúncia aos órgãos competentes e continuará acompanhando este caso.

Neste momento, o SINTERO se solidariza com o professor Luciano, sua família e toda a comunidade escolar de Cujubim. Nenhum trabalhador da educação deve enfrentar sozinho situações de injustiça ou desrespeito à sua atuação profissional.