PM da reserva é preso após homem morrer baleado em Candeias
Por NewsRondônia
Publicada em 07/09/2026 às 09h15
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 Um policial militar da reserva foi preso suspeito de atirar contra um homem, que morreu após ser socorrido, neste domingo (7), em Candeias do Jamari. A ocorrência foi registrada durante a realização do desfile comemorativo da Independência do Brasil.

Segundo o registro policial, uma guarnição da Polícia Militar fazia patrulhamento a pé e prestava apoio ao evento quando ouviu aproximadamente quatro disparos de arma de fogo, aparentemente vindos de um estabelecimento conhecido como “Bar do Cabelo”.

Os militares foram até o local e encontraram uma confusão generalizada. Testemunhas apontaram um homem que vestia camisa do Palmeiras como sendo o suspeito de efetuar os disparos.

Ainda conforme a ocorrência, o suspeito deixou o estabelecimento, mas foi perseguido e alcançado por um dos militares, que contou com o apoio de dois policiais de folga que estavam nas proximidades.

O homem, identificado pelas iniciais A.F.S., foi contido e preso. Conforme o relato registrado pela PM, ele teria admitido posteriormente ter efetuado os disparos contra a vítima. O suspeito também se identificou como policial militar da reserva.

Revólver calibre .38 foi apreendido

Durante a ocorrência, outro homem, identificado como D.C.B., foi encontrado com uma arma de fogo. Ele afirmou aos policiais ser genro de A.F.S. e alegou que havia retirado o revólver das mãos do sogro depois dos disparos.

Como não foi possível esclarecer no local qual teria sido sua participação nos fatos, D.C.B. também foi conduzido à Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos.

A Polícia Militar apreendeu um revólver Rossi calibre .38, além de munições. Conforme a ocorrência, quatro munições estavam deflagradas.

Vítima morreu após ser socorrida

Após a prisão dos envolvidos, a equipe policial foi ao Hospital de Pequeno Porte (HPP) de Candeias do Jamari e recebeu a informação de que um homem havia dado entrada em estado grave, com ferimento provocado por disparo de arma de fogo no lado esquerdo do tórax.

A vítima estava sem documentos e ainda não havia sido identificada no momento do registro policial. Apesar dos procedimentos realizados pela equipe médica, o homem não resistiu ao ferimento e morreu.

A perícia e o serviço responsável pela remoção do corpo foram acionados. Um celular Samsung e uma chave encontrados junto à vítima também foram apresentados às autoridades.

Os dois homens foram encaminhados à Central de Flagrantes, juntamente com a arma e as munições apreendidas. O caso deverá ser investigado para esclarecer a dinâmica, a motivação e a participação de cada envolvido.

Polícia Violencia
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