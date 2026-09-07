Mulher fica ferida após carro capotar na zona rural de Rolim de Moura

Por Rondonianews.com

Publicada em 07/09/2026 às 08h50

Um acidente de trânsito foi registrado na madrugada deste domingo (06), na Linha 172, na altura do km 10, zona rural de Rolim de Moura (RO).

Segundo informações, a condutora do veículo retornava de uma festa e seguia pela referida linha, no sentido Rolim de Moura, quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da direção.

Na sequência, o veículo saiu da trajetória e acabou capotando às margens da estrada.

Os ocupantes do carro sofreram ferimentos leves. A condutora teve cortes na região da cabeça e precisou ser socorrida para receber atendimento médico.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários.

As circunstâncias que provocaram a perda de controle do veículo deverão ser apuradas.