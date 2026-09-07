Prefeitura de Espigão do Oeste realiza obras de aterro e drenagem em várias vias

Por Assessoria

Publicada em 07/09/2026 às 08h46

Obras por toda a cidade e solução para antigos problemas! A Prefeitura trabalha sem parar para transformar a nossa cidade. As equipes estão concentradas na Avenida Sete de Setembro, no cruzamento com a Rua Sergipe, realizando o aterro e a finalização da drenagem.

Essa intervenção põe fim a um problema antigo no local, que há anos causava transtornos e insegurança para moradores e motoristas que passam pela região.

É mais infraestrutura, segurança e qualidade de vida para a nossa população.