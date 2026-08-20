Sílvia Cristina percorre municípios de Rondônia e afirma ter força e coragem para atuar no Senado

Por Assessoria

Publicada em 20/08/2026 às 08h20

A candidata ao Senado Sílvia Cristina cumpriu agenda em municípios do interior de Rondônia nesta terça-feira (18), com passagens por Jaru, Governador Jorge Teixeira e pelo distrito de Santana, em São Miguel do Guaporé.

Em Jaru, Sílvia Cristina foi recebida pelo prefeito Jeverson Lima e por outras lideranças. Na sequência, esteve em Governador Jorge Teixeira, onde se reuniu com o prefeito Gilson Tomaz e apoiadores. O candidato a deputado estadual Luis do Hospital também participou da agenda.

A programação foi encerrada no distrito de Santana, em São Miguel do Guaporé, ao lado do candidato a deputado estadual Ismael Crispin.

Durante os compromissos, Sílvia Cristina afirmou que pretende ampliar as entregas e os resultados para a população por meio de seu mandato no Senado. Segundo ela, a população espera resultados e não aceita mais promessas vazias.

“Tenho força e coragem para ser a senadora do povo de Rondônia”, declarou a candidata, que também disse estar disposta a “fazer mais, fazer direito e entregar o melhor sempre”.