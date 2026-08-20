Cirone promete “governo de entregas” no debate dos vice-governadores

Por Assessoria

Publicada em 20/08/2026 às 08h40

O deputado estadual Cirone Deiró (União Progressistas), vice na chapa de Hildon Chaves ao Governo do Estado, participou do primeiro debate entre os candidatos a vice-governador de Rondônia. O encontro, realizado na terça-feira (18), em Porto Velho, foi promovido pelo site Rondônia ao Vivo. Além de Cirone, outros cinco candidatos participaram do debate: Mauro Santos (MDB), Everton Leone (PSD), Luiz Teodoro (PT), Delegado Camargo (PL) e Sargento Machado (PSB). O encontro foi mediado pelo jornalista Ivan Frazão.

“Precisamos eleger um governador que conhece as necessidades de Rondônia”, declarou Cirone. “Hildon Chaves e eu vamos conectar esse governo com a população. Eu venho do interior, conheço todos os 52 municípios e os mais de 170 distritos. Vamos trazer as demandas da população e trabalhar com eficiência para fazer chegar as políticas públicas lá na ponta, para quem realmente precisa”, afirmou.

Deputado estadual por dois mandatos, Cirone ressaltou as inúmeras entregas feitas em sua atividade parlamentar. “Trabalhamos com o pequeno agricultor, resgatando aquela pequena associação. Fazendo investimentos na compra de tratores, entregando implementos. Desta forma, colaboramos para que o setor produtivo se desenvolvesse dentro do Estado de Rondônia”, frisou.

O candidato reforçou que o governo precisa executar ações de acordo com a particularidade de cada região. “A necessidade de Pimenteiras não é a mesma de Guajará, nem a de Ji-Paraná é igual a de Vilhena. Por isso faremos um governo de integração. Hildon Chaves trabalhando na capital e Cirone percorrendo o interior, trazendo necessidades e demandas dos municípios para que as pessoas possam ser atendidas dignamente”, ressaltou.

Cirone lembrou que o plano de governo foi feito a partir de uma escuta ativa com a população. “Percorremos todos os 52 municípios do Estado, e também vários distritos, a fim de ouvir as necessidades. As pessoas moram nos municípios, não tem como governar o Estado sem conhecer as realidades de cada localidade. Você precisa olhar no olho das pessoas”, disse Cirone. “Não existe lugar longe quando você quer estar perto, conversar com as pessoas, só assim é possível fazer os investimentos realmente necessários para cada município”.

GESTÃO EFICIENTE

Cirone disse ainda que o primeiro compromisso assumido é “fazer um governo sério, com uma gestão eficiente, voltada para a população, pois só assim Rondônia continuará a se desenvolver, crescendo a ponto de se tornar a nova fronteira agrícola do país”. Ao lado de Hildon Chaves, Cirone promete “fazer investimentos na infraestrutura, trocando pontes de madeira, construindo hospitais, modernizando as escolas, incentivando a indústria e o comércio, para que cada cidadão se sinta representado e atendido pelo governo nas suas necessidades”.

Cirone destacou ainda as realizações de Hildon Chaves na Prefeitura de Porto Velho. “Hildon fez um compromisso de entregar uma rodoviária nova em um ano e meio. E nesse prazo a obra estava pronta em Porto Velho. Fez mais de 800 quilômetros de asfalto, mesmo sem ter prometido nada. Ele resgatou a cidade. Hoje as pessoas sentem orgulho de Porto Velho”, declarou.

O candidato também enfatizou a chapa, que tem duas duas fortes candidatas ao Senado Federal: Silvia Cristina e Mariana Carvalho. “São pessoas que trabalharam muito em seus mandatos pelo povo rondoniense”, elogiou. Ao final do encontro, Cirone deixou seu recado aos eleitores: “Como você quer Rondônia daqui a quatro, oito anos? Se você quer uma gestão eficiente, de qualidade, então seu voto no dia quatro de outubro é 44. Por uma Rondônia melhor! De norte a sul, do sul ao norte, por uma Rondônia cada vez mais forte!”