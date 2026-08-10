Saúde: Setor de Transporte passa a realizar agendamentos de viagens pelo WhatsApp

Por Assessoria

Publicada em 10/08/2026 às 08h29

Com o objetivo de otimizar o atendimento aos usuários, reduzir filas e tempo de espera, além de modernizar os serviços prestados à população, a Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), implantou o agendamento de viagens via WhatsApp para os pacientes atendidos pelo Setor de Transporte da Saúde.

O serviço funciona por meio do chatbot oficial, disponível no número (69) 3919-7011, permitindo que pacientes com consultas, exames ou tratamentos agendados na capital ou em outros municípios de Rondônia possam solicitar, remarcar, alterar ou cancelar viagens sem a necessidade de comparecer presencialmente ao setor.

Para utilizar o serviço, basta adicionar o número oficial aos contatos do celular, iniciar a conversa e seguir as orientações apresentadas pelo sistema. Em seguida, o usuário deverá informar o CPF, acessar o menu Secretaria de Saúde, selecionar a opção Transporte da Saúde, escolher o atendimento desejado e encaminhar a documentação solicitada.

Após o envio da solicitação, a equipe responsável analisará a documentação por ordem de recebimento. Estando tudo correto, um atendente confirmará a reserva da poltrona no ônibus municipal e enviará as informações da viagem, como data, horário e local de embarque.

A recente implantação do agendamento do Transporte da Saúde amplia os serviços já disponibilizados pelo chatbot oficial da Prefeitura, que vem registrando crescimento expressivo na adesão da população e já ultrapassou 41,4 mil atendimentos desde sua implantação. A ferramenta tem se consolidado como um importante canal de acesso aos serviços públicos, permitindo mais agilidade e praticidade no atendimento de diversas secretarias municipais ao cidadão.

Somente nos cinco primeiros meses de 2026, o canal recebeu 21.404 protocolos, superando todo o volume registrado durante os 12 meses de 2025, quando foram contabilizados 20.041 atendimentos. Além disso, 57% das solicitações são resolvidas diretamente pelo chat, garantindo mais agilidade ao cidadão e permitindo que as equipes concentrem-se no atendimento das demandas que exigem análise especializada.

A Semus reforça que, durante o atendimento pelo WhatsApp, não serão solicitados dados bancários nem haverá cobrança de qualquer taxa para a realização do agendamento. Em caso de dúvidas ou necessidade de atendimento presencial, os usuários poderão procurar o Setor de Transporte da Saúde de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na Av. Antônio Quintino Gomes nº 4090 – Bairro Jardim América.