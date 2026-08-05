PM recupera transformadores furtados após perseguição em Cacaulândia
Por O Minuto Notícia
Publicada em 05/08/2026 às 08h30
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 Uma ação rápida da Polícia Militar de Cacaulândia (RO), resultou na prisão de um suspeito, na recuperação de transformadores de energia elétrica furtados e na apreensão de diversos equipamentos que, segundo a ocorrência, eram utilizados na prática criminosa. A ocorrência mobilizou policiais em uma perseguição que percorreu a Linha C-25, a RO-140 e a BR-364.

De acordo com as informações apuradas, a guarnição foi acionada após uma testemunha flagrar três homens retirando um transformador instalado em um poste de uma propriedade rural localizada na Linha C-25. O denunciante registrou a ação em vídeo e informou que os suspeitos utilizavam uma caminhonete Fiat Strada branca, posteriormente identificada como um veículo alugado.

Com as características repassadas, a equipe formada pelo 3º sargento PM De Lima, cabo PM Porto e cabo PM Sávio iniciou diligências pela RO-140, estendendo as buscas até a BR-364. Após percorrer vários quilômetros sem localizar o veículo, os policiais retornavam para Cacaulândia quando avistaram a caminhonete nas proximidades do quilômetro 4, próximo ao Rio Quatro Cachoeiras.

Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista iniciou fuga em alta velocidade pela RO-140. Durante a perseguição, realizou manobras perigosas, chegando a quase capotar ao acessar a BR-364, colocando em risco outros usuários da rodovia.

Ainda conforme o registro policial, durante o acompanhamento tático o condutor transitou diversas vezes pelo acostamento e lançou pedras contra uma carreta, quebrando o para-brisa do veículo e causando prejuízos ao caminhoneiro.

Na tentativa de escapar, a caminhonete entrou em uma antiga borracharia desativada. Os três ocupantes abandonaram o veículo e fugiram a pé. Os policiais iniciaram o acompanhamento e conseguiram prender um dos suspeitos. Os outros dois correram por uma área de pastagem e entraram em uma região de mata, onde conseguiram escapar.

Ação da Polícia Militar resultou na recuperação de equipamentos furtados

Durante a vistoria na Fiat Strada, os militares localizaram dois transformadores de energia elétrica — um pertencente à Energiza e outro do antigo programa Luz para Todos — além de cordas, roldanas, alicates, chaves inglesas, bastão para manobras em rede elétrica, fios de cobre e diversas ferramentas utilizadas em serviços elétricos. Segundo a ocorrência, os materiais eram empregados para a retirada e transporte dos equipamentos furtados.

Também foram encontrados objetos pessoais e documentos no interior da caminhonete, que deverão auxiliar nas investigações.

Um dos suspeitos saindo da Unisp, após prisão

A Polícia Militar constatou ainda que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em razão das infrações cometidas durante a fuga, foram lavrados os autos de infração de trânsito cabíveis.

Conforme apurado, a caminhonete utilizada na ação criminosa havia sido alugada. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar e localizar os outros dois suspeitos foragidos, bem como esclarecer todas as circunstâncias do crime.

Todo o material apreendido, o veículo recuperado e o suspeito preso foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada e as providências legais foram adotadas. 

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