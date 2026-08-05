Samuel Costa defende fim da “intoxicação ideológica” e foco nas prioridades de Rondônia durante entrevista à Rádio SGC

Por Assessoria

Publicada em 05/08/2026 às 09h00

O candidato do PSB ao Governo de Rondônia, Samuel Costa, concedeu entrevista à Rádio SGC Rondônia aos jornalistas e radialistas Alisangela Lima, Paulinho PVH e Lilian Leite. Durante a conversa, afirmou que o Estado precisa deixar de lado a “intoxicação ideológica” e concentrar esforços na solução dos problemas que afetam diretamente a população.

Segundo Samuel Costa, o debate político deve priorizar temas essenciais para o desenvolvimento de Rondônia, como o fortalecimento da segurança pública, a ampliação do acesso à saúde, a melhoria da educação, os investimentos em infraestrutura, a geração de emprego e renda e a preservação do meio ambiente.

“O que vai transformar Rondônia é um governo que enfrente os problemas reais da população, com planejamento, diálogo e responsabilidade. Precisamos priorizar os rondonienses e construir um Estado mais justo, desenvolvido e sustentável”, afirmou.

Ao longo da entrevista, o candidato também destacou que o desenvolvimento econômico deve caminhar ao lado da sustentabilidade, defendendo políticas públicas capazes de gerar oportunidades, atrair investimentos e promover qualidade de vida para a população, sem abrir mão da proteção dos recursos naturais.

Samuel Costa concluiu ressaltando que Rondônia tem potencial para crescer de forma equilibrada, desde que as decisões do governo estejam voltadas para os interesses da população e para o futuro do Estado.