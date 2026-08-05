Espaço Acolher garante lazer, inclusão e acolhimento para famílias no Parque da Cidade

Por Emdur

Publicada em 05/08/2026 às 08h55

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), disponibiliza à população o Espaço Acolher, um ambiente preparado para proporcionar momentos de inclusão, diversão e convivência para crianças e suas famílias no Parque da Cidade.

O espaço funciona de terça-feira a domingo, das 16h às 22h, oferecendo uma estrutura voltada ao desenvolvimento infantil e ao lazer. Entre os atrativos estão brinquedos pedagógicos, parede de escalada, piscina de bolinhas, mesas de apoio, materiais para pintura e diversas outras atividades que estimulam a criatividade, a interação e o aprendizado de forma lúdica.

Criado para ser um ambiente seguro, acolhedor e acessível, o Espaço Acolher reforça o compromisso da gestão municipal em oferecer locais de qualidade para que as famílias possam aproveitar o Parque da Cidade com conforto e tranquilidade.

O prefeito Léo Moraes destacou que investir em espaços públicos inclusivos é uma forma de fortalecer a convivência entre as famílias e promover qualidade de vida.

"Queremos que o Parque da Cidade seja cada vez mais um lugar de encontro, inclusão e lazer para todas as famílias. O Espaço Acolher foi criado para garantir que as crianças tenham um ambiente seguro, divertido e estimulante, enquanto os pais desfrutam de um espaço pensado para o bem-estar de todos".

Para o presidente da Emdur, Bruno Holanda, o espaço representa mais um investimento voltado ao bem-estar da população.

“O Espaço Acolher foi pensado para receber as famílias com conforto e proporcionar às crianças um ambiente onde elas possam brincar, aprender e se desenvolver. Nosso objetivo é tornar o Parque da Cidade um espaço cada vez mais inclusivo, acessível e preparado para receber pessoas de todas as idades, fortalecendo a convivência e oferecendo opções de lazer de qualidade para a população de Porto Velho”, destacou o presidente.

A iniciativa integra as ações de valorização dos espaços públicos promovidas pela Prefeitura de Porto Velho, ampliando as opções de lazer e incentivando a ocupação saudável dos ambientes urbanos. O Parque da Cidade vem recebendo investimentos contínuos para oferecer mais conforto, segurança e qualidade de vida aos moradores e visitantes.

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