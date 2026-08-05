Prefeitura de ESpigão do Oeste concluiu a construção de mais uma ponte na Linha Kapa 80

Por Assessoria

Publicada em 05/08/2026 às 08h49

Nesta terça-feira, 04 de agosto, a Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da SEMADER, concluiu a construção de mais uma ponte na Linha Kapa 80, garantindo mais segurança, mobilidade e melhores condições de acesso para os moradores e produtores rurais da região.

A antiga estrutura, que já contava com mais de 10 anos de uso, foi totalmente substituída por uma nova ponte, oferecendo mais durabilidade e tranquilidade para quem utiliza a via diariamente.

O município possui mais de 1.200 pontes distribuídas pela zona rural, e a equipe da SEMADER segue trabalhando de forma contínua para manter essas estruturas em boas condições, assegurando o escoamento da produção agrícola, o transporte escolar e o direito de ir e vir das famílias do campo.

A Prefeitura de Espigão d’Oeste segue firme com muito trabalho, investindo na infraestrutura rural e levando mais qualidade de vida para quem vive e produz em nosso município.