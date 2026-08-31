O TEMPO E A TEMPERATURA: chuva atinge parte da Região Norte nesta segunda-feira (31)

Por Viviane Bessa

Publicada em 31/08/2026 às 07h50

Pancadas de chuva são previstas no Acre e em Rondônia, enquanto Tocantins terá tempo mais seco

A segunda-feira (31) será marcada por condições diferentes entre os estados da Região Norte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Acre, há previsão de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas em grande parte do estado. Em Rio Branco, os termômetros variam entre 22°C e 34°C.

Em Rondônia, as pancadas de chuva isoladas também atingem boa parte do território, principalmente entre o oeste e o sul do estado. Em Porto Velho, a mínima prevista é de 26°C, e a máxima chega a 41°C.

No Amazonas, o tempo fica mais instável no oeste e no sul, com ocorrência de chuva e maior cobertura de nuvens. Em Manaus, são esperadas muitas nuvens com chuva isolada, e temperaturas entre 26°C e 36°C.

Em Roraima, a chuva se concentra principalmente no oeste e no sul do estado. Boa Vista terá muitas nuvens com chuva isolada, com mínima de 26°C e máxima de 35°C.

No Pará, predomina o tempo com muitas nuvens, enquanto áreas do sul e sudoeste apresentam menor nebulosidade. Em Belém, as temperaturas ficam entre 24°C e 34°C.

No Amapá, a previsão também é de muitas nuvens. Em Macapá, a mínima será de 25°C e a máxima de 32°C.

Já no Tocantins, predominam condições de tempo mais seco, com poucas nuvens em grande parte do estado. Em Palmas, os termômetros variam entre 22°C e 38°C.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).