O TEMPO E A TEMPERATURA: Norte tem chuva isolada no oeste e calor de até 41°C neste domingo (30)

Por Viviane Bessa

Publicada em 30/08/2026 às 09h00

O domingo (30) será de muitas nuvens e umidade relativa do ar variando entre 30% e 20% em boa parte da Região Norte, com possibilidade de chuva isolada principalmente no oeste e no extremo norte. As temperaturas permanecem elevadas em áreas do Amazonas, Rondônia e Tocantins, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, a previsão indica poucas nuvens em Palmas, onde os termômetros variam entre 23°C e 39°C. A condição se mantém semelhante em grande parte do estado.

No Pará, Belém terá muitas nuvens, com mínima de 24°C e máxima de 34°C. No interior, a nebulosidade também predomina, com períodos de menor cobertura de nuvens em áreas do sul e sudeste paraense.

No Amapá, Macapá registra mínima de 25°C e máxima de 33°C, com muitas nuvens. A cobertura de nuvens também predomina nas demais áreas do estado.

Em Roraima, Boa Vista terá muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, com temperaturas entre 23°C e 34°C. A instabilidade também alcança áreas do norte e oeste do estado.

No Amazonas, Manaus terá mínima de 27°C e máxima de 37°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A chuva fica mais concentrada no norte e oeste amazonense, enquanto áreas do sul e sudeste têm menor condição para precipitação.

Em Rondônia, Porto Velho pode registrar a maior temperatura entre as capitais da região, com mínima de 26°C e máxima de 41°C. A previsão é de muitas nuvens, condição que também predomina em grande parte do estado.

No Acre, Rio Branco terá muitas nuvens, com temperaturas entre 22°C e 35°C. A nebulosidade se mantém em boa parte do território acreano.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).