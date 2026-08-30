Mulher morre após carro capotar e atingir motocicleta na BR-174

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 30/08/2026 às 09h20

Uma mulher identificada preliminarmente como Keila morreu na noite deste sábado, 29 de agosto de 2026, após um grave acidente de trânsito envolvendo um Toyota Corolla e uma motocicleta Honda CG 160 Start na BR-174, no bairro Barão do Melgaço 3, em Vilhena (RO).

A reportagem do Jornal Rota Policial News esteve no local acompanhando a ocorrência. Até o momento, nenhum dos envolvidos foi oficialmente identificado.

Conforme as informações preliminares apuradas no local junto à testemunhas, os ocupantes da motocicleta transitavam pela BR-174, no sentido Vilhena, quando o Toyota Corolla, que seguia logo atrás, teria iniciado uma ultrapassagem.

As testemunhas relataram que o motorista do Corolla teria tentado realizar uma ultrapassagem e, durante a manobra, perdido o controle da direção, atingindo a motocicleta. Na sequência, o automóvel saiu da trajetória e capotou por diversas vezes, por cerca de 60 metros.

Com o capotamento, a passageira do Corolla, por nome Keila, teria sido lançada para fora do veículo e sofreu ferimentos gravíssimos, incluindo uma possível fratura no pescoço. Ela não resistiu e morreu ainda no local.

Os ocupantes da motocicleta também ficaram feridos. O motociclista sofreu escoriações leves e moderadas. Já a passageira da moto sofreu traumatismo craniano e foi socorrida em estado gravíssimo por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, sendo encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena, estando inconsciente e precisando ser entubada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar estiveram no local, preservando a área para os trabalhos da Polícia Técnico-Científica (POLITEC), que deverá realizar a perícia e analisar os vestígios deixados pela colisão.

As circunstâncias do acidente, entretanto, ainda não estão esclarecidas. Enquanto testemunhas afirmam que o motorista do Corolla teria realizado uma ultrapassagem forçada, o condutor do automóvel apresentou outra versão, alegando que o motociclista teria empinado a moto antes da colisão.

Diante das versões divergentes, somente a perícia criminal e a investigação da Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Contra a Vida (DERCCV) da Polícia Civil poderão apontar, com maior precisão, a dinâmica e as reais causas do acidente.