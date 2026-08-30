Grave acidente entre caminhonete e duas motos deixa dois mortos

Por Newsrondonia.com

Publicada em 30/08/2026 às 09h30

Duas pessoas morreram em um grave acidente de trânsito registrado na madrugada de sábado, dia 29 de agosto de 2026, em Cujubim, em Rondônia. As vítimas foram identificadas como Maicon e Cleverson .

Segundo informações preliminares, a ocorrência envolveu 2 motocicletas e uma caminhonete de cor branca. Após a colisão na rodovia, o motorista da caminhonete deixou o local sem prestar socorro às vítimas e não havia sido identificado até o momento pelas autoridades policiais.

Uma das vítimas chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico de urgência, mas, devido à gravidade dos ferimentos sofridos no impacto, não resistiu e morreu na sala de emergência. As circunstâncias e a dinâmica exata do acidente continuam sendo apuradas pelas autoridades competentes, que trabalham para identificar o veículo envolvido e localizar o responsável pela fuga.

O trecho da rodovia que liga Cujubim a Machadinho do Oeste e dá acesso à BR-364 é conhecido pelo intenso fluxo de veículos e já foi palco de outros acidentes graves na região.

Com informações de Correio do Vale