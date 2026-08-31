Hildon destaca união e potencial de Rondônia durante lançamento da campanha de Ismael Crispin em São Miguel

Por Assessoria

Publicada em 31/08/2026 às 08h30

O candidato ao Governo de Rondônia, Hildon Chaves (União Brasil), participou, na noite de sábado (29), em São Miguel do Guaporé, do lançamento oficial da campanha à reeleição do deputado estadual Ismael Crispin (PP). Realizado na Avenida Capitão Sílvio, o ato reuniu apoiadores e lideranças políticas de diferentes municípios e teve a presença de nomes da chapa majoritária apoiada por Crispin. A agenda no interior reforça a proposta defendida por Hildon de construir um projeto que alcance todo o estado, em sintonia com o lema “De Sul a Norte. Rondônia mais forte.”

O evento também contou com a presença de Mariana Carvalho (Republicanos), candidata ao Senado e uma das principais lideranças da composição que apoia Hildon. Ao lado de Ismael e de representantes de diferentes regiões, Mariana reforçou a presença da chapa majoritária no ato e a construção de uma aliança política voltada a ampliar a representação dos municípios e fortalecer o projeto para Rondônia.

Ao falar sobre o futuro do estado, Hildon ressaltou o potencial econômico e a necessidade de fazer essa riqueza chegar efetivamente à população. “O estado de Rondônia é maravilhoso, extraordinário e com enorme potencial de crescer cada vez mais. Não faz sentido um Estado tão rico estar passando por esse momento de dificuldade. Esse compromisso é nosso”, afirmou. A fala reforçou a defesa de uma gestão presente e capaz de transformar o potencial de Rondônia em resultados para quem vive nos municípios.

Hildon encerrou a participação convocando o grupo para uma caminhada conjunta: “Vamos juntos, pessoal”. A passagem por São Miguel do Guaporé, município onde Ismael construiu sua trajetória política e parte importante de sua história, fortaleceu a mobilização da campanha no interior e a mensagem de integração entre as diferentes regiões de Rondônia.