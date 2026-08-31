 Prefeitura premia professores e equipes gestoras com melhores índices de aprendizagem em 2025

Por Assessoria

Publicada em 31/08/2026 às 08h56

A Prefeitura de Jaru realizou, na noite da última quinta-feira (27), a cerimônia de premiação da segunda edição do Prêmio Jaru Alfabetizado 2030.

Promovido pela Secretaria Municipal de Educação -Semed, o evento reuniu cerca de 500 pessoas no espaço Sara Decorações e foi dedicado ao reconhecimento dos profissionais da rede municipal de ensino que se destacaram pelos resultados alcançados na aprendizagem dos estudantes ao longo de 2025.

Durante a cerimônia, foram anunciados os professores e as equipes gestoras contemplados com premiações no valor de R$ 10 mil, em reconhecimento aos melhores índices de aprendizagem alcançados.

Também foram homenageados profissionais e unidades escolares que apresentaram avanços nos resultados das avaliações do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb e do Sistema Permanente de Avaliação da Educação de Rondônia – Saero.

Instituído por meio da Lei Municipal nº 3.815, de 2 de julho de 2024, o Prêmio Jaru Alfabetizado 2030 tem como objetivo incentivar e valorizar os profissionais da educação, além de estimular a adoção de estratégias e ferramentas que contribuam para o fortalecimento do ensino e para a melhoria contínua da aprendizagem dos alunos da rede municipal.

Durante o evento, o prefeito Jeverson Lima destacou que os investimentos realizados pelo município em infraestrutura, materiais pedagógicos e capacitação permanente são fundamentais para garantir condições adequadas de ensino, mas que o trabalho desenvolvido diariamente pelos profissionais da educação é determinante para os bons resultados alcançados pela rede. “Temos que honrar quem tem honra. Nós investimos e garantimos a infraestrutura necessária, material pedagógico de primeira qualidade e capacitações permanentes, mas são os profissionais que estão lá na ponta que contribuem para tornar a educação do município de Jaru uma das melhores do estado”, parabenizou.

O vice-prefeito Grécio Benedito também participou da entrega da premiação e agradeceu a todos os educadores pelo comprometimento com a evolução dos estudantes. “Não estamos falando apenas de bons índices nas avaliações. É das nossas escolas que sairão os cidadãos que construirão o futuro da nossa cidade, e os professores têm um papel fundamental nesse processo. São eles que, todos os dias, contribuem para formar adultos com o poder de transformar nossa sociedade”, afirmou.

Confira a lista dos professores que receberam o prêmio de R$ 10 mil:

Professora da turma do 2º Ano C da escola Jean Carlos – Marinete de Figueiredo

Professora da turma do 2º Ano A da escola Menézio de Victo – Antônia de Lourdes dos Santos Pereira

Professor da turma do 2º Ano B da escola Menézio de Victo – Douglas Walisson Santos Correia

Professora da turma do 2º Ano A da escola José de Souza – Lucimeire Fernandes Ramos

Professora da turma do 2º Ano A da escola Maria Gomes – Ivanete Coimbra Professora da turma do 2º Ano B da escola Maria Gomes – Débora de Souza

Professora de turma única da escola Juscelino Kubitscheck – Graciele da Silva

Professora da turma 2º C da escola Maria de Lourdes – Maria de Jesus

Professora da turma do 2º ano C da escola Marechal Cordeiro – Alsira de Lima

Professora da turma do 3º ano C da escola Aldemir Lima – Dafne Greice Duarte

Professora da turma do 3º ano da escola Menézio de Victo – Rubenalva Ferreira

Professora da turma do 3º ano A da escola Aldemir Lima – Jeane Siqueira

Professora do 3º ano único da escola Marechal Cordeiro – Mariana Ribeiro

Professora do 5º B da escola Jean Carlos – Eloiza Melgaço

Professora do 5º ano da escola Juscelino Kubitscheck – Marta Maria da Silva

Professora do 5º ano da escola Marechal Cordeiro – Rubimeire Ferreira

Professora do 5º ano B da escola Abrão Rocha – Valkiria Monteiro

As equipes gestoras premiadas foram:

Escola Menézio de Victo: diretora Simone Campioto, vice-diretora Tatiane dos Santos e supervisora Silvana Terezinha

Escola Marechal Cordeiro: diretor Guilherme Souza Silva

Escola Aldemir Lima: diretora Dalila Marciele, vice-diretora Vanusa Costa, orientadoras Adriana Coutinho, Sirleia Ferreira e supervisora Danúbia Fernanda

Melhores resultados gerais:

1º lugar: Escola Marechal Cordeiro

2º lugar: Escola Menézio de Victo

3º lugar: Escola Juscelino Kubitscheck

Professoras destaque no SAERO 2025:

Escola Abrão Rocha: Andreia do Nascimento e Jaclene Ferracini

Escola Aldemir Lima Cantanhede: Carlos Simplício e Luciane Ferreira

Escola Jean Carlos: Deyse Ane Oliveira e Tatiane Fátima de Oliveira

Escola Menézio de Victo: Vanilde Ribeiro

Escola Beatriz Mireya: Graciele Baldi e Juredes da Cruz

Escola José de Souza: Hélia Mara e Teixeira Kisla Garcia

Escola D’Jaru-Uaru: Sueli Pavides Anastácio

Escolas destaque no IDEB 2025:

1º lugar: Escola Abrão Rocha

2º lugar: Escola Aldemir Lima

3º lugar: Escola José de Souza