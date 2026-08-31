Por Assessoria

Publicada em 31/08/2026 às 08h40

"Maurício Carvalho é um deputado de entrega." A definição é dos vereadores Fábio Costa, Haiá, Zilmar e Leandro Beijim, de Candeias do Jamari, e resume uma parceria que o deputado federal e candidato à reeleição Maurício Carvalho (União Brasil) trata como método de trabalho: unir quem conhece de perto as necessidades da população a quem pode transformá-las em resultado no Congresso Nacional. Em Candeias, na região metropolitana de Porto Velho, o vereador mantém diálogo direto com o mandato na busca por emendas, investimentos e melhorias para o município.



Para o parlamentar, não existe municipalismo de gabinete. Fortalecer as cidades exige um mandato presente, conectado a vereadores, prefeitos e lideranças que acompanham diariamente a realidade de cada comunidade, e é essa presença que garante que o recurso chegue onde a necessidade existe. "Estou andando pelos 52 municípios, mas realizando entregas de verdade. O vereador está perto da população, conhece as demandas e sabe onde o recurso precisa chegar. O nosso papel é manter essa porta aberta e trabalhar para transformar essas necessidades em resultado", afirmou Maurício Carvalho, deputado federal e candidato à reeleição.



O deputado também fez questão de marcar a diferença entre presença real e presença de tela. "Eu vejo muitos políticos focados em rede social. Viralizam, conseguem o voto, mas depois não andam pelo Estado e não conhecem a realidade de cada município. Querem ganhar a eleição somente pelo celular. Eu acredito em estar presente, ouvir as pessoas e conhecer de perto aquilo que cada cidade precisa", destacou o parlamentar. É a tradução, na prática, do lema que acompanha o mandato: presença de verdade é entrega.



A parceria com os vereadores de Candeias do Jamari funciona como retrato desse modelo. O vereador faz a ponte entre a comunidade e o mandato federal; o deputado atua na articulação em Brasília e na destinação dos recursos. Cada um no seu papel, e a entrega no centro. "É assim que eu acredito que a política funciona: cada um cumprindo o seu papel, mas todos trabalhando pelo mesmo objetivo. No final, não importa de onde veio a demanda ou quem levou o pedido. O que importa é a entrega chegar e melhorar a vida das pessoas", concluiu Maurício Carvalho.