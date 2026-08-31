Segurança pública é a grande pauta das eleições de 2026 em Rondônia

Por Lenilson Guedes

Publicada em 31/08/2026 às 08h10

A segurança pública pode se transformar em uma das principais pautas das eleições de 2026 em Rondônia. A posição estratégica do Estado, os 1.342 quilômetros de fronteira com a Bolívia, as rotas utilizadas pelo tráfico internacional e o avanço das organizações criminosas colocam o tema entre as principais preocupações da população.

É nesse cenário que o candidato a deputado federal pelo Republicanos, coronel PM Régis Braguin, número 1000, apresenta a segurança pública como uma das prioridades de sua proposta para atuação na Câmara Federal.

Com experiência na área de segurança, - ex-comandante-geral da PMRO - Braguin defende o fortalecimento das forças policiais, principalmente por meio de investimentos em treinamento, tecnologia e melhores condições de trabalho para os profissionais que atuam diariamente no combate à criminalidade.

Para o candidato, a proteção das fronteiras deve receber atenção especial do Governo Federal. Segundo ele, o combate ao tráfico de drogas e aos crimes transfronteiriços exige integração entre as forças de segurança, equipamentos modernos, inteligência e valorização dos policiais.

Braguin também defende melhores condições financeiras e reconhecimento profissional para os agentes de segurança que arriscam a própria vida para proteger a população.

“Precisamos fortalecer nossas fronteiras, investir em treinamento, tecnologia e dar melhores condições de trabalho e reconhecimento financeiro aos policiais que arriscam a vida diariamente para proteger seus filhos e suas famílias contra a criminalidade, especialmente o tráfico de drogas”, afirmou.

Na avaliação do candidato, a atuação de um deputado federal deve ir além da discussão sobre segurança no âmbito estadual. Segundo ele, é necessário trabalhar na Câmara Federal pela criação e aperfeiçoamento de políticas nacionais de combate ao crime organizado e pelo endurecimento das leis para quem pratica crimes graves.

“Com leis mais duras contra quem comete esses crimes, certamente, além de diminuir a criminalidade, vamos inibir essas ações”, declarou.

A preocupação com a segurança ganhou ainda mais espaço diante do avanço das facções criminosas e da disputa por territórios em diferentes regiões do país. Em Rondônia, a localização estratégica do Estado aumenta a importância de políticas específicas para o controle das fronteiras e o enfrentamento das organizações criminosas.

O tema também ganhou relevância no cenário eleitoral nacional. Pesquisa Nexus/BTG divulgada no fim de julho apontou que 30% dos entrevistados colocaram segurança pública, violência ou criminalidade entre os assuntos mais importantes para as eleições de 2026. O índice ficou acima de saúde pública, citada por 25%, e corrupção, com 22%.

Para Régis Braguin, os números reforçam a necessidade de transformar a segurança pública em uma política de Estado, com planejamento de longo prazo, investimentos permanentes e integração entre União, estados e municípios.