Casa cheia e apoio de todo o estado marcam lançamento oficial da campanha de Laerte Gomes em Ji-Paraná

Por Juliana Martins

Publicada em 31/08/2026 às 08h00

Uma noite para ficar na história. Foi com casa cheia, muita emoção e a presença de caravanas vindas de diferentes regiões de Rondônia que o deputado estadual Laerte Gomes (PSD), 55.123, lançou oficialmente, neste sábado (29), em Ji-Paraná, sua campanha à reeleição para a Assembleia Legislativa de Rondônia.

O Esporte Clube Vera Cruz ficou lotado por apoiadores, lideranças políticas, representantes de associações e do setor produtivo, além de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e vereadoras de diferentes municípios. Mais do que marcar o início oficial de mais uma disputa eleitoral, o encontro demonstrou a força de um projeto político construído ao longo de mais de duas décadas de vida pública.

A mobilização reuniu representantes dos quatro cantos do estado. Para evitar deixar de mencionar alguma das dezenas de localidades representadas, Laerte fez questão de destacar a dimensão estadual do movimento e agradecer às caravanas que percorreram quilômetros para participar do lançamento.

Também prestigiaram o evento o candidato ao Governo de Rondônia Adailton Fúria, o candidato ao Senado Luiz Fernando, além de candidatos e candidatas a deputado federal que caminham ao lado de Laerte nesta eleição. O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido, também esteve presente, assim como os pais do candidato, João Bananeira e dona Diva, e sua família, a esposa Suellen Holanda e os filhos, Laerte Filho e Ana Luiza.

Em um dos momentos mais marcantes de seu discurso, Laerte Gomes lembrou que, embora aquele fosse oficialmente o lançamento de sua campanha eleitoral, sua caminhada junto à população começou muito antes.

Segundo ele, sua campanha começou no primeiro dia em que decidiu ingressar na vida pública, em 2004, quando foi eleito prefeito de Alvorada do Oeste.

A partir dali, construiu uma trajetória que incluiu a reeleição para prefeito e, posteriormente, a chegada à Assembleia Legislativa em 2014. Vieram novas vitórias em 2018 e 2022, eleição na qual Laerte Gomes alcançou a maior votação entre os candidatos eleitos para deputado estadual em Rondônia.

Durante o discurso, o deputado agradeceu individualmente prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, vereadoras, lideranças e candidatos presentes. O reconhecimento aos parceiros foi um dos pontos centrais da noite e reforçou uma característica que marcou sua atuação parlamentar, a proximidade com as administrações municipais, independentemente do tamanho ou da localização dos municípios.

As falas das lideranças que antecederam o discurso de Laerte destacaram justamente esse perfil municipalista.

Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores relembraram ações realizadas em parceria com o mandato e defenderam a importância de manter na Assembleia Legislativa um parlamentar com trânsito nos municípios e atuação na busca por recursos.

Ao longo dos últimos mandatos, Laerte consolidou sua atuação em áreas como infraestrutura urbana e rural, recuperação e pavimentação de vias, melhoria de estradas vicinais, substituição de pontes, drenagem, apoio às associações rurais, agricultura familiar e fortalecimento do setor produtivo.

Mas, durante o lançamento, o deputado fez questão de ressaltar que sua concepção de política vai além das obras físicas.

Para Laerte, governar e legislar também significa cuidar de pessoas. Foi nesse contexto que ele lembrou investimentos realizados na saúde, no atendimento social e em instituições como as APAEs e outras entidades que atendem diretamente famílias rondonienses.

“Política é feita para servir”, resumiu o parlamentar ao falar sobre o propósito que, segundo ele, norteia sua vida pública.

Um dos momentos mais emocionantes do evento aconteceu com a exibição de um vídeo de Henrique Prata, presidente da Fundação Pio XII, mantenedora do Hospital de Amor. Na mensagem, Prata destacou a participação de Laerte Gomes na história da instituição em Rondônia e os investimentos destinados pelo parlamentar para ampliar e modernizar o atendimento.

Laerte já anunciou investimentos que somam R$ 26,5 milhões para o Hospital de Amor, incluindo recursos destinados à incorporação de alta tecnologia e à estrutura necessária para procedimentos de cirurgia robótica. O parlamentar lembrou com orgulho o avanço desse atendimento e o impacto que a tecnologia passou a representar para pacientes rondonienses.

Ao agradecer a mensagem de Henrique Prata, Laerte ressaltou sua admiração pelo trabalho desenvolvido pelo presidente da Fundação Pio XII e classificou a parceria com o Hospital de Amor como uma das realizações que mais o orgulham em sua trajetória pública.

O deputado também relembrou outras ações na saúde que, segundo ele, ajudam a explicar o significado de colocar as pessoas no centro da política.

Entre elas estão a viabilização de cirurgias ortopédicas de alta complexidade e de cirurgias cardíacas realizadas pelo SUS, permitindo que pacientes sem condições de custear procedimentos particulares tenham acesso gratuito a tratamentos especializados.

Laerte também recordou a luta pela implantação de leitos de UTI Neonatal no interior do estado. A interiorização desse atendimento começou a avançar ainda durante sua passagem pela presidência da Assembleia Legislativa, quando houve o credenciamento de leitos no Hospital São Lucas, em Ouro Preto do Oeste, ampliando o acesso de recém-nascidos da região central de Rondônia à terapia intensiva neonatal.

Durante o evento, o deputado destacou ainda a ampliação da assistência neonatal em Ji-Paraná e afirmou que os avanços contribuíram para uma redução expressiva da mortalidade entre bebês prematuros na região.

Diante de uma plateia formada também por centenas de moradores da região central, Laerte voltou a falar de um projeto que considera fundamental para o futuro da saúde pública, a implantação de um Hospital Regional em Ji-Paraná.

O parlamentar defendeu que a região precisa ampliar sua capacidade de atendimento de média e alta complexidade para evitar que pacientes gravemente enfermos tenham que enfrentar centenas de quilômetros pela BR-364 em busca de atendimento em Porto Velho.

Para Laerte, esse é um desafio que precisa mobilizar forças políticas e administrativas nos próximos anos.

O deputado também falou sobre o cenário econômico, manifestou preocupação com os impactos da reforma tributária e defendeu mudanças que protejam quem produz, trabalha e gera empregos em Rondônia.

Na reta final do discurso, Laerte Gomes fez questão de estabelecer o tom da campanha que começa oficialmente.

Mesmo diante do Vera Cruz lotado, das caravanas, das manifestações de apoio e da presença de dezenas de lideranças, afirmou que aquela não era uma noite para antecipar ou celebrar uma vitória eleitoral.

Era, segundo ele, o momento de assumir novamente um compromisso. O compromisso de continuar trabalhando.

A grande mobilização deste sábado marcou, assim, o início de mais uma caminhada de Laerte Gomes por Rondônia. Uma campanha que nasce cercada por prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças, produtores, representantes de entidades, candidatos aliados e, principalmente, por pessoas que acompanharam sua trajetória ao longo dos últimos anos.

Ao lado do candidato ao Governo de Rondônia, Adailton Fúria, do candidato ao Senado, Luiz Fernando, e dos candidatos e candidatas a deputado federal que integram esse projeto político, Laerte inicia oficialmente a busca pelo quarto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa.

Depois de mais de duas décadas desde aquela primeira eleição em Alvorada do Oeste, o lançamento em Ji-Paraná teve um significado especial, olhar para a história construída até aqui, mas, sobretudo, apontar para aquilo que ainda está por fazer.

Com trabalho, compromisso e disposição para continuar percorrendo Rondônia, Laerte Gomes, 55.123, deu neste sábado o primeiro grande passo de uma nova caminhada.