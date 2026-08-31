Inovação e Segurança: Dr. Benedito Alves aponta inteligência integrada como o futuro para Rondônia

O avanço da tecnologia abriu novas possibilidades para a segurança pública. Em Rondônia, ferramentas de videomonitoramento e inteligência podem ser utilizadas para auxiliar na prevenção de crimes, identificação de suspeitos e resposta mais rápida das forças policiais.
Para o Dr. Benedito Alves, o combate à criminalidade precisa acompanhar essa evolução. Além do policiamento nas ruas, é necessário utilizar tecnologia para antecipar situações de risco e melhorar a capacidade de investigação.
Tecnologia a serviço da segurança
Entre as principais ferramentas estão:
* Câmeras de videomonitoramento em áreas estratégicas;
* Integração de bancos de dados entre órgãos de segurança;
* Inteligência policial para identificar padrões e prevenir crimes;
* Monitoramento em tempo real de pontos de maior risco;
* Compartilhamento de informações para agilizar investigações.
“Precisamos de uma segurança cada vez mais inteligente. A tecnologia permite que as forças policiais tenham mais informações para prevenir crimes, identificar situações suspeitas e agir com maior rapidez”, defende Dr. Benedito Alves.
Segurança integrada nos municípios
A proposta é ampliar sistemas integrados de videomonitoramento e inteligência nos municípios, respeitando as necessidades e características de cada região.
A integração entre diferentes órgãos também pode evitar que informações importantes fiquem isoladas, permitindo uma atuação mais coordenada e eficiente.
Para Dr. Benedito Alves, investir em tecnologia significa fortalecer o trabalho dos profissionais de segurança e aumentar a proteção da população.
Uma segurança pública moderna precisa unir presença policial, inteligência, tecnologia e prevenção para tornar Rondônia mais segura.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!