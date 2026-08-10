Justiça Eleitoral disponibiliza cadastro para transporte gratuito de eleitores da zona rural

A Justiça Eleitoral da 9ª Zona Eleitoral de Pimenta Bueno disponibilizou um formulário eletrônico para o cadastramento de eleitoras e eleitores residentes na zona rural de Pimenta Bueno e Primavera de Rondônia que necessitem utilizar o serviço de transporte gratuito para votação nas Eleições Gerais de 2026.
O cadastramento tem como objetivo identificar previamente a demanda e auxiliar no planejamento das rotas, itinerários e veículos que serão disponibilizados para o transporte eleitoral.
Prazo para cadastramento: Até 28 de agosto de 2026
O formulário deve ser preenchido pelos eleitores da zona rural que necessitarem do transporte gratuito para exercer seu direito ao voto.
Acesse o formulário:
https://forms.cloud.microsoft/r/Ma8ZZfxe4P
A Justiça Eleitoral reforça que o preenchimento é fundamental para subsidiar a organização das rotas e possibilitar o planejamento adequado do serviço.
A iniciativa atende à Decisão nº 23/2026, proferida nos autos do Processo nº 0001807-58.2026.6.22.8009.
Em caso de dúvidas, os eleitores devem procurar diretamente o Cartório da 9ª Zona Eleitoral.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!