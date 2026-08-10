Justiça Eleitoral disponibiliza cadastro para transporte gratuito de eleitores da zona rural

Por Assessoria

Publicada em 10/08/2026 às 08h39

A Justiça Eleitoral da 9ª Zona Eleitoral de Pimenta Bueno disponibilizou um formulário eletrônico para o cadastramento de eleitoras e eleitores residentes na zona rural de Pimenta Bueno e Primavera de Rondônia que necessitem utilizar o serviço de transporte gratuito para votação nas Eleições Gerais de 2026.

O cadastramento tem como objetivo identificar previamente a demanda e auxiliar no planejamento das rotas, itinerários e veículos que serão disponibilizados para o transporte eleitoral.

Prazo para cadastramento: Até 28 de agosto de 2026

O formulário deve ser preenchido pelos eleitores da zona rural que necessitarem do transporte gratuito para exercer seu direito ao voto.

Acesse o formulário:

https://forms.cloud.microsoft/r/Ma8ZZfxe4P



A Justiça Eleitoral reforça que o preenchimento é fundamental para subsidiar a organização das rotas e possibilitar o planejamento adequado do serviço.

A iniciativa atende à Decisão nº 23/2026, proferida nos autos do Processo nº 0001807-58.2026.6.22.8009.

Em caso de dúvidas, os eleitores devem procurar diretamente o Cartório da 9ª Zona Eleitoral.