Incra realiza atendimentos para titulação e regularização fundiária na BR-429 e no Cone Sul

Por Incra/RO

Publicada em 10/08/2026 às 08h33

O Incra/RO realizará, entre os dias 11 e 21 de agosto, atendimentos a beneficiários e assentados nas regiões da BR-429 e do Cone Sul de Rondônia. As atividades incluem instrução processual para titulação, atualização de informações, orientações e outros procedimentos necessários à análise dos processos.

Na região da BR-429, o atendimento será destinado a beneficiários e ocupantes dos projetos de assentamento Gogó da Onça e Cautarinho e das glebas Terra Firme, Rio Branco e Conceição. Estão previstos atendimento aos beneficiários, instrução processual para titulação, coleta e conferência de documentos, atualização de informações, saneamento de pendências processuais e vistorias.

Os atendimentos ocorrerão das 8h às 18h, nos seguintes locais:

Em São Miguel do Guaporé, entre os dias 11 a 15 de agosto, o atendimento será na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Em São Francisco do Guaporé, de 17 a 21 de agosto, na Secretaria Municipal de Agricultura. Em Costa Marques, também de 17 a 21 de agosto, no Auditório da Prefeitura Municipal.

Atendimento no Cone Sul

No Cone Sul, as equipes atuarão na região dos municípios de Chupinguaia e Corumbiara, atendendo assentados dos projetos de assentamento Alberico Carvalho, Alzira Augusto Monteiro, Renato Natan, Maranata, Maranata II e Zé Bentão.

Entre os serviços previstos estão atendimento aos assentados, instrução processual para titulação, orientações gerais, vistorias, atualização e registro das informações necessárias à instrução dos processos.

O atendimento também será realizado no período de 11 a 21 de agosto, das 8h às 18h.

As atividades contam com apoio técnico do Projeto GeoRondônia, executado no âmbito de Termo de Execução Descentralizada (TED) entre o Incra e o Instituto Federal de Rondônia (IFRO).