Homem em bicicleta é flagrado furtando alimentos em Vilhena

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 05/08/2026 às 08h20

Na madrugada desta terça-feira, 04 de agosto de 2026, um homem utilizando uma bicicleta foi flagrado por câmeras de segurança furtando alimentos da cozinha de uma carreta estacionada entre as ruas 11 e 6, no bairro Embratelzinho, em Vilhena.

Nas imagens, o suspeito se aproxima do local, abre o compartimento onde os alimentos estavam armazenados e retira os produtos antes de deixar a área tranquilamente.

Toda a ação foi registrada pelo sistema de monitoramento e os vídeos foram enviados pela vítima ao Jornal Rota Policial News com exclusividade.

Segundo o proprietário, o criminoso já teria praticado outro furto no mesmo endereço há cerca de cinco dias. Na ocasião, ele teria aberto a geladeira da carreta e levado todos os alimentos que estavam armazenados.

O furto aconteceu nas proximidades da rua Florianópolis, em frente ao local onde está sendo realizada uma obra de escavação no bairro.

A vítima afirmou que suspeita de quem seja o autor do crime e espera que as imagens auxiliem na identificação e responsabilização do infrator.