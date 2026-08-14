Homem é amarrado e espancado a pauladas em Ji-Paraná
Por rondoniatual.com
Publicada em 14/08/2026 às 08h10
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 Uma noite que começou com uma ida ao bairro Primavera terminou em uma verdadeira sessão de violência. Um homem foi abordado por indivíduos armados, amarrado e colocado à força dentro de um veículo antes de ser levado para um antigo barracão, onde teria sido brutalmente agredido.

O caso aconteceu por volta de meia noite desta sexta-feira (14). A vítima foi localizada em um terreno baldio, bastante debilitada, com dores pelo corpo e dificuldades para se movimentar.

Segundo o relato apresentado aos policiais, o homem teria ido ao bairro Primavera para adquirir entorpecentes quando acabou surpreendido por dois indivíduos armados. Ele teria sido rendido, amarrado com abraçadeiras plásticas e obrigado a entrar em um veículo.

 A vítima contou que foi levada até um antigo barracão conhecido na região como “barracão do grau”.

Já no local, a violência teria começado. O homem afirmou ter sido agredido com golpes de pautadas, sofrendo diversas lesões. Ele não soube explicar o motivo das agressões nem informar quantas pessoas participaram da ação, mas relatou que uma mulher também estaria envolvida.

Depois das agressões, os suspeitos fugiram e deixaram a vítima machucada no local.

 Quando os policiais chegaram, encontraram o homem ofegante e reclamando de fortes dores no tórax, braços e pernas.

O SAMU foi acionado e realizou o atendimento no local. A vítima precisou ser encaminhada ao Hospital Municipal.

Conforme as informações repassadas à equipe, havia suspeita de fratura no braço esquerdo, além de possíveis fraturas no braço direito, clavícula e costelas.

O caso foi registrado na UNISP e deverá ser investigado para tentar identificar os envolvidos, descobrir a motivação da violência e esclarecer toda a dinâmica do crime.

Polícia Violencia
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