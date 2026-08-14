Fernando Máximo leva reivindicações de transportadores à ANTT e cobra providências sobre pedágio na BR-364

Por Assessoria

Publicada em 14/08/2026 às 09h00

Atendendo a um pedido da vereadora de Vilhena, Rose Batista, e de empresários do setor de transporte, o deputado federal Dr. Fernando Máximo esteve nesta semana na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em Brasília, ao lado do senador Jaime Bagattoli, para protocolar um documento com reivindicações relacionadas à concessão da BR-364. Entre os principais pedidos estão a transferência do sistema de "pare e siga" para o período noturno e a revisão de cobranças consideradas irregulares nas praças de pedágio.

A agenda foi motivada por relatos apresentados pela vereadora e pelos empresários Cláudio, Felipe e João Henrique, que relataram os impactos da concessão sobre o transporte de cargas e de passageiros, especialmente em relação ao aumento do tempo de viagem, dos custos operacionais e do risco de acidentes.

O documento entregue à ANTT solicita que o controle alternado do tráfego seja realizado entre 23h e 5h. Segundo Dr. Fernando Máximo, a medida pode aumentar a segurança na rodovia e melhorar a fluidez do trânsito durante o dia.

"Protocolamos esse pedido para que a empresa realize o 'pare e siga' durante a madrugada. Segundo informações da própria Polícia Rodoviária Federal, essa mudança pode reduzir o número de acidentes na BR-364", afirmou.

A vereadora Rose Batista agradeceu o apoio dos parlamentares na busca por soluções para os problemas enfrentados pelos usuários da rodovia.

"Estar na ANTT ao lado do senador Jaime Bagattoli e do deputado federal Dr. Fernando Máximo, que abraçou essa causa, fortalece nossa luta por providências urgentes, principalmente em relação às cobranças indevidas", disse.

Além da alteração no horário da operação, o documento também pede a revisão de cobranças duplicadas e até triplicadas nas praças de pedágio, além da tarifação de caminhões com eixo suspenso como se estivessem carregados.

Dr. Fernando Máximo destacou que se posicionou contra o modelo de concessão da BR-364 ainda antes da realização do leilão. Para ele, as reclamações apresentadas pelos usuários confirmam a necessidade de revisar as condições do contrato.

"Não fui favorável a esse modelo e continuo defendendo que ele seja revisto. O pedágio cobrado hoje não corresponde às melhorias entregues. Além disso, o cálculo das tarifas foi feito durante a pandemia, quando o fluxo de veículos era completamente diferente do atual. Não faz sentido manter essa conta sem reavaliar esses números", declarou.

Representando o setor de transporte, o empresário João Henrique destacou a importância da atuação dos parlamentares na defesa das reivindicações apresentadas.

"A participação do Dr. Fernando Máximo foi muito importante durante todo esse processo. O mais interessante é saber que fomos ouvidos pela ANTT. Agora esperamos que essas reivindicações sejam analisadas e tragam resultados positivos para quem utiliza a BR-364 todos os dias".

Ao final da reunião, Dr. Fernando Máximo reafirmou que continuará acompanhando o tema e cobrando providências dos órgãos responsáveis para garantir mais segurança, justiça nas tarifas e melhores condições de trafegabilidade para os usuários da BR-364.