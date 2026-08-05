5ª etapa do Programa Ariquemes Legal vai possibilitar a regularização de cerca de 600 terrenos no Distrito Bom Futuro

Por Assessoria

Publicada em 14/08/2026 às 09h05

Hoje foi dia de estar perto de quem mais precisa. No Distrito Bom Futuro, entregamos títulos de regularização fundiária e demos início à 5ª etapa do Programa Ariquemes Legal, que vai possibilitar a regularização de cerca de 600 terrenos.

E o trabalho foi muito além da entrega de documentos: também levamos assistência social, atendimento do CRAS e CREAS, ações do Agosto Verde e Agosto Lilás e entrega de alimentos para famílias que precisam.

É assim que fazemos: levando a Prefeitura para perto das pessoas, cuidando, ouvindo e transformando vidas.

Distrito Bom Futuro

Regularização • Assistência • Cuidado