Prefeitura realiza uma ação de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher.

Por Assessoria

Publicada em 14/08/2026 às 09h00

Agosto Lilás: juntas pelo fim da violência contra a mulher. A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da SEMASF/CREAS, realiza uma ação de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher.

18 de agosto

Das 7h30 às 11h30

Beira Rio

Será um momento de orientação, informação e diálogo para reforçar uma mensagem que precisa chegar a toda a sociedade: violência contra a mulher não pode ser normalizada nem silenciada.

Informação também é uma forma de proteção. Participe, compartilhe e ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas.

Juntas pelo fim da violência contra a mulher.