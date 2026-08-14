Prefeitura realiza uma ação de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher.

Agosto Lilás: juntas pelo fim da violência contra a mulher. A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da SEMASF/CREAS, realiza uma ação de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher.
18 de agosto
Das 7h30 às 11h30
Beira Rio
Será um momento de orientação, informação e diálogo para reforçar uma mensagem que precisa chegar a toda a sociedade: violência contra a mulher não pode ser normalizada nem silenciada.
Informação também é uma forma de proteção. Participe, compartilhe e ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas.
Juntas pelo fim da violência contra a mulher.
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