Furia se compromete com série de ações para os primeiros 100 dias de governo

Por Assessoria

Publicada em 20/08/2026 às 08h10

O candidato a governador Adailton Furia, da coligação "Gente que Gosta de Gente", definiu uma série de ações que pretende implementar nos primeiros 100 dias de governo. "Um governo se explica pelo que entrega, e as primeiras semanas revelam o método de quem assume. Por isso, assumimos publicamente um conjunto de providências para os primeiros 100 dias, escolhidas por dependerem sobretudo de decisão, organização e planejamento, e não de obras longas ou de recursos que ainda não existem", ponderou o candidato.

Os passos iniciais do planejamento contemplam os setores de saúde, educação e segurança, sustentados por uma forma de governar que planeja, executa e presta contas.

A execução desse plano será monitorada por meio de uma carteira de prioridades, com responsáveis, prazos e situação de cada entrega. Cada providência terá responsável designado, prazo definido e divulgação pública de seu cumprimento ao final do período, inclusive quando alguma delas não puder ser concluída, sendo necessário explicar o motivo.

SAÚDE

O primeiro ciclo prevê um mutirão estadual de consultas, exames e cirurgias, com definição das especialidades de maior espera e publicação da fila de espera por região, município e procedimento. Isso inclui a reestruturação da Central de Regulação e Oferta de Vagas e a disponibilização de um painel público para acompanhamento das filas.

SEGURANÇA PÚBLICA

Nesta área, a prioridade será concluir o estudo técnico sobre o déficit de efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Técnica e do Corpo de Bombeiros Militar, além de elaborar um plano de recomposição dos efetivos para o triênio 2027–2030, com calendário escalonado de concursos.

"Cem dias não resolvem problemas construídos ao longo de décadas. Mas são suficientes para mostrar direção, método e seriedade, e para que a população comece a cobrar, desde o primeiro dia, aquilo com o que estamos nos comprometendo. Tenho a convicção de que, ao conhecerem nosso propósito, os rondonienses confiarão a nós a responsabilidade de conduzir o presente do Estado para a construção de um futuro diferente: mais humano, mais justo, mais seguro e cheio de oportunidades", afirmou Furia.