Cliente se recusa a pagar conta e acaba agredido em casa noturna

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 13/08/2026 às 13h40

Uma confusão envolvendo o não pagamento de uma conta em uma casa noturna terminou em agressão física no final da noite da última quarta-feira, 12 de agosto de 2026, na avenida Atílio de Oliveira, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Segundo consta em boletim de ocorrência, um cliente teria consumido bebidas alcoólicas acompanhado por mulheres que prestavam serviços no estabelecimento e, no momento de quitar a despesa, afirmou não possuir dinheiro ou meio eletrônico para realizar o pagamento. O débito ultrapassava R$ 600,00, incluindo o consumo e os serviços.

Ainda conforme o registro, o homem confirmou a existência da dívida e tentou solucionar a situação entrando em contato com a própria mãe, com a intenção de pedir que ela realizasse uma transferência bancária para quitar o valor.

Durante a ligação, porém, outro frequentador teria se envolvido na discussão e adotado uma postura agressiva. O homem teria desferido três socos contra o rosto do cliente e, em seguida, tomado o celular que estava em sua mão, arremessando o aparelho contra o chão. Com o impacto, o telefone acabou danificado.

O caso teria se agravado durante a abordagem dos envolvidos, quando o suposto agressor apresentou resistência física e sinais de embriaguez, sendo necessária sua contenção.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada e deverá ser encaminhada para investigação da Polícia Civil e adoção das providências cabíveis.