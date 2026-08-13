Operação Lei Seca 57 pessoas à delegacia, candidatos se preparam para ampliar campanhas, MDB poderá ter novo nome à sucessão estadual

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/08/2026 às 14h00

Alcoolismo – Impressiona os números apresentados pela assessoria do Detran-RO sobre a Operação Lei Seca (OLS) que foram realizadas nos dias 7, 8 e 9 deste mês nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, eixo da BR 364. Foram abordados 1.243 condutores, 128 foram identificados em situação de embriaguez, e 40 sem habilitação. Foram 303 autuações e 57 pessoas conduzidas à Central de Flagrantes da Polícia Civil devido à situação de embriaguez ao volante. Os números são preocupantes e demonstram que esse trabalho deve ser realizado com regularidade, porque a pessoa alcoolizada ao volante coloca em risco a segurança das demais, sejam motoristas, passageiros, motociclistas, pedestres. Ações como a OLS devem ser realizadas com constância e sempre utilizando o máximo de rigor, pois álcool e volante não combinam.

Senado – A concorrência para as duas das três vagas ao Senado em Rondônia é das mais ferrenhas. Temos vários candidatos em condições de sucesso e, a ex-vereadora de Porto Velho e ex-deputada federal Mariana Carvalho (Republicanos) é uma delas. E como ocorre com os candidatos aos diversos cargos que estarão em disputa em outubro as visitas às lideranças na capital e no interior são fundamentais. Mariana percorreu nos últimos dias municípios da região do Cone Sul como Vilhena, Colorado do Oeste, Pimenteiras do Oeste, Cabixi, Corumbiara e Cerejeiras. No contato com as lideranças apresentou um resumo do seu trabalhando quando esteve na Câmara Federal e as ações projetadas para o futuro como estruturação da UTI Neonatal do hospital de Vilhena, para atender recém-nascidos necessitados de cuidados especiais. Também estão no plano de trabalho de Mariana, assuntos relacionados a educação, saúde, cultura, esportes, infraestrutura urbana e rural. “Quero continuar sendo uma voz ativa em defesa dos municípios de Rondônia, trabalhando para que as políticas cheguem de forma concreta a quem mais precisa”, argumentou a ex-deputada federal.

Campanha – Com a realização das convenções partidárias para escolha dos candidatos a expectativa é pela abertura da campanha eleitoral em sua essência. Até o dia 15, quando o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) encerrará a análises das atas das convenções efetivando os candidatos que estiverem quites com a Justiça Eleitoral, mas já ocorre uma corrida no Estado em busca de apoio para os cargos de governador e vice, duas das três vagas ao Senado, além de Câmara Federal (8 cadeiras) e Assembleia Legislativa (24 vagas). Já é possível notar candidatos circulando na capital e interior em busca de parceiros e lideranças regionais na caminhada rumo aos diversos cargos eletivos que estarão em disputa em outubro. A campanha só será liberada, após o dia 16, com a permissão de comícios, que foram a “internet” e “redes sociais” de campanhas passadas, que são raros nos dias atuais; distribuição de “santinhos” com foto, nome e número dos candidatos, entrevistas em órgãos de comunicação e a tradicional visita “in loco”, no contato frente a frente com o eleitor.

Deputado – A luta pelas 24 vagas na Assembleia Legislativa (Ale) já começou e deverá ser mais intensa com o passar dos dias. Mais de 200 nomes estão registrados no TRE em busca das vagas no Parlamento Estadual. Da legislatura atual, vinte deputados estão em busca de mais um mandato, alguns experientes, como Luizinho Goebel (PL-Vilhena) que está no quinto mandato e Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), o mais bem votado em 2022 quando conseguiu o terceiro mandato consecutivo e somou 25.603 votos, mais que quatro dos oitos federais que foram reeleitos e eleitos no mesmo ano. Todos estão empenhados em busca da reeleição e, a princípio Luizinho e Laerte estariam em melhores condições dos que estão chegando agora em busca de vagas.

MDB – Crescem nos bastidores da política os comentários sobre a possível desistência do candidato do MDB a governador, Pedro Abib. Como estamos, ainda, no processo de consolidação das candidaturas aos diversas cargos eletivos, que estarão em disputa em outubro, pouco há a informar com relação a nomes em definitivo. Até o dia 16, quando será aberta de forma ampla a campanha política certamente teremos modificações no quadro de candidatos, com destaque para a sucessão estadual. Mas já tem gente apostando que Abib deverá deixar a disputa, e o MDB terá outro nome, para enfrentar as urnas. Dentre eles o candidato a vice de Abib, Amir Lando, ex-senador, ex-ministro da Previdência Social, ex-deputado (estadual, federal), emedebista autêntico e identificado com a sigla que já foi a maior do Brasil. O assunto é especulativo, ainda, mas crescente nos meios políticos.

Respigo

Hoje Ji-Paraná tem três candidatos a deputado federal com chances de chegar ao Congresso Nacional. Jesualdo Pires (PP), ex-deputado e ex-prefeito; o ex-deputado federal Anselmo de Jesus (PT) e o ex vice-governador e ex-deputado estadual Airton Gurgacz (PDT) +++ São nomes de políticos que já enfrentaram às urnas com sucesso e bem identificados com a política regional. A disputa pela Câmara Federal exige recursos e organização, pois geralmente o voto é “casado” com o estadual +++ Basta perguntar às pessoas que participaram das eleições de 2022 o nome do deputado federal, que eles votaram. Mais de 90% não saberão responder +++ O advogado, jornalista e ex-vereador de Cacoal Paulo Henrique é candidato a deputado estadual nas eleições gerais de outubro. Seu nome foi confirmado na convenção partidária e está crente em conseguir uma das 24 cadeiras na Assembleia Legislativa (Ale) +++ “É hora de construir um futuro com responsabilidade, desenvolvimento e oportunidades a todos”, afirmou. Paulo Henrique está filiado ao PL +++ Cacoal tem outros nomes em condições de ocupar cadeiras na Ale-RO. O deputado Cássio Góes (PSD) é um deles e tem chances reais de conseguir mais um mandato +++ A esposa do deputado Cirone Deiró (UB), que é candidato a vice-governador de Hildon Chaves (UB), Noeli Deiró também está na lista de nomes em condições de se eleger ao Parlamento Estadual. O vereador Edimar Kapiche (PSD) compõe a relação de nomes fortes para se eleger deputado estadual +++ Kapiche foi o mais bem votado em 2024. Somou 1.800 votos.