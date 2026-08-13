Colina Verde recebe ações itinerantes de serviços públicos neste fim de semana

Por Assessoria

Publicada em 13/08/2026 às 14h12

Nos dias 15 e 16 de agosto, os moradores do distrito de Colina Verde, em Governador Jorge Teixeira, terão acesso a uma série de serviços públicos durante a realização de ações itinerantes de cidadania. A iniciativa busca aproximar serviços essenciais da população e facilitar o acesso a atendimentos nas áreas de documentação, saúde, assistência social e orientação ao cidadão.

Durante a ação, os moradores poderão solicitar benefícios previdenciários, emitir e regularizar documentos, receber orientações jurídicas e ter acesso a consultas e atendimentos na área da saúde, incluindo aferição de pressão arterial, testes de glicemia, atendimento psicológico, fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição, entre outros serviços.

A iniciativa integra as ações itinerantes de serviços públicos, levando atendimento e promovendo o acesso à cidadania para moradores de diferentes municípios e distritos do estado.

Os atendimentos serão realizados na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cláudio Manoel da Costa, localizada na Avenida Cacaulândia, s/n. No sábado (15), os atendimentos ocorrerão das 8h às 16h, e no domingo (16), das 8h às 12h.