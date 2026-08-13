OAB RO divulga resultado dos selecionados para a edição 2026 do Projeto Mentoria Jovem Advocacia

Por Ascom OAB/RO

Publicada em 13/08/2026 às 14h34

Após o encerramento do período de inscrições, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO), por meio da Comissão da Jovem Advocacia, divulgou o resultado oficial dos selecionados para o programa Impulsiona+ Mentoria Jovem Advocacia 2026.

A lista com a homologação dos mentores e mentorados, bem como a formação dos grupos de trabalho, já está disponível no portal institucional da Seccional e foi encaminhada diretamente para o e-mail dos inscritos.

Confira a lista de aprovados aqui: Resultado das inscrições do Projeto Mentoria 2026

Grande adesão e acolhimento institucional

A convocação gerou expressiva mobilização da classe em todo o estado. Com o preenchimento total das vagas oferecidas, o programa conseguiu parear profissionais experientes das mais diversas áreas a jovens advogados que buscam acelerar o início de suas carreiras.

Para a Dra. Caroline Batisti, Secretária-Geral Adjunta da Comissão da Jovem Advocacia, o alto índice de participação reflete a importância de criar pontes sólidas entre a teoria e a prática forense.

“Ver essa lista homologada é a concretização de um trabalho pensado para acolher quem está dando os primeiros passos na profissão. A jovem advocacia não precisa caminhar sozinha. Essa mentoria oferece o suporte técnico e emocional necessário para enfrentar o mercado com segurança, ética e altivez.”

Cada mentor voluntário (com mais de 5 anos de atuação e regularidade ética) ficou responsável por orientar grupos reduzidos de no máximo três mentorados, garantindo um acompanhamento focado e personalizado em áreas como Direito Civil, Penal, Família e Sucessões, Previdenciário, do Trabalho e Público.

Próximos Passos e Evento de Abertura

Com o resultado divulgado, os participantes se preparam para o início da jornada de 45 dias, composta por seis encontros (dois coletivos no formato híbrido e quatro reuniões de grupo).

• 15 de Agosto (sábado), às 09h — Encontro de Abertura:

Abertura oficial no Plenário da OAB RO e palestra magna com o tema:

“Iniciação Completa da Advocacia: Do Marketing ao Protocolo do Processo”.

• Desenvolvimento da Mentoria:

Quatro encontros práticos direcionados à gestão de escritório, precificação de honorários e estratégias processuais.

• 02 de Outubro, às 16h — Encerramento:

Palestra final e entrega dos certificados (exigida presença em pelo menos 5 dos 6 encontros).

O presidente da Comissão da Jovem Advocacia, Dr. Renan Correia, reforçou a expectativa para o início das atividades.

“A mentoria é um espaço de troca e de valorização da experiência, ao mesmo tempo em que prepara a nova geração para os desafios da carreira. O engajamento dos nossos mentores e mentorados mostra a força e a união da advocacia rondoniense.”