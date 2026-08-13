Vilhena amplia formação de profissionais da educação para manejo seguro de crises comportamentais

Por Assessoria

Publicada em 13/08/2026 às 14h29

Vilhena vem ampliando a formação de profissionais da rede pública de ensino para atuação segura e humanizada diante de situações de crise comportamental no ambiente escolar. Desde 2024, o município realiza o curso de Professional Crisis Management (PCM), sistema de gerenciamento de crises baseado na Análise do Comportamento Aplicada (ABA), com foco na prevenção, desaceleração e intervenção de forma segura, ética e respeitosa.

Com a iniciativa, o município já conta com 145 profissionais certificados ou em processo de recertificação, consolidando Vilhena como cidade pioneira na realização da formação. Além da capacitação, atualmente estão sendo realizadas visitas às escolas para formação das equipes, com orientações sobre técnicas de prevenção e estratégias para que os profissionais estejam preparados para agir adequadamente diante de situações que possam ocorrer no cotidiano escolar.

O PCM prepara os profissionais para reconhecer sinais iniciais de uma possível crise, utilizar estratégias de prevenção e desescalada, tomar decisões responsáveis em momentos críticos e adotar intervenções individualizadas e proporcionais, priorizando sempre a alternativa menos restritiva e a preservação da segurança e da dignidade.

Nas escolas, a formação tem como principal público crianças e estudantes com deficiência, mas as estratégias podem ser utilizadas em situações que envolvam outros estudantes que apresentem necessidade de intervenção, conforme cada caso. A utilização das técnicas deve ocorrer mediante autorização da família, por profissionais certificados e seguindo os protocolos estabelecidos para a atuação.