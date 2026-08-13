Réu é condenado mais de 50 anos de prisão por feminicídio em Ariquemes

Por TJ/RO

Publicada em 13/08/2026 às 13h50

O réu Gil Santos Filho foi condenado a 52 anos e 6 meses de prisão pelo feminicídio da ex-companheira, Kedinna Ohara da Silveira. Além da pena de reclusão em regime inicial fechado, ele terá que pagar R$ 300 mil em indenização para a família da vítima.

​O crime ocorreu em 28 de abril de 2025, no município de Cujubim. Segundo o Ministério Público, Kedinna foi assassinada a facadas no peito na frente dos filhos pequenos, quando foi ao apartamento do agressor buscar seus pertences pessoais. O réu já tinha histórico de violência doméstica e havia descumprido medidas protetivas impostas pela Justiça.



​O julgamento pelo Tribunal do Júri de Ariquemes considerou a gravidade da conduta, a violência doméstica contínua e as qualificadoras do crime.

Canais de Proteção e Denúncia

O Tribunal de Justiça de Rondônia reforça que a violência doméstica deve ser combatida cotidianamente por toda a sociedade. A população pode acionar a rede de proteção por meio dos canais:

Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher (gratuito e confidencial);

Ligue 190: Polícia Militar (em emergências/flagrantes);

Poder Judiciário: Procurando o Juizado ou Vara Criminal da Comarca local.

Medida protetiva: pode ser solicitada pelo site do TJRO ou pelo App do TJRO.