Força Tática prende trio com arma de fogo e objetos suspeitos na zona Sul

Por hora1rondonia.com

Publicada em 21/07/2026 às 14h55

Uma ação da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de três pessoas na noite desta segunda-feira (20), pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, na Rua 8 de Julho, bairro Castanheiras, na zona Sul de Porto Velho. A ocorrência aconteceu durante patrulhamento ostensivo da equipe, que identificou um veículo de aplicativo parado em frente a uma residência em circunstâncias consideradas suspeitas, levando os policiais a realizarem a abordagem dos ocupantes.

Segundo informações, no interior do automóvel estavam um apenado que fazia uso de tornozeleira eletrônica, além de um homem e uma mulher. Durante a revista pessoal e a busca no veículo, os policiais localizaram uma pistola acompanhada de um carregador municiado, além de diversos objetos cuja procedência não foi comprovada no momento da abordagem, levantando suspeitas de que possam estar relacionados a práticas criminosas.

Diante do flagrante, os três suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil. Todo o material apreendido, incluindo a arma de fogo, munições e os demais objetos encontrados, foi recolhido e apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar a origem da arma e dos objetos apreendidos, bem como verificar se o trio possui envolvimento em outros crimes registrados na capital. Os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça, enquanto o caso segue sendo apurado pelas autoridades competentes.