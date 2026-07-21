Polícia Civil e Prefeitura deflagram operação contra furtos de patrimônio em Porto Velho

Por PC/RO

Publicada em 21/07/2026 às 09h15

A Polícia Civil do Estado de Rondônia (PC-RO), por meio do Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM), deflagrou, na manhã desta terça-feira (21), a Operação “Lumus Maximus”.

A ação ocorre em atuação conjunta com secretarias municipais, estaduais e concessionárias de serviços públicos para fiscalizar ferros-velhos e pontos de reciclagem na capital. A operação tem como foco combater o furto e a receptação de fiação elétrica, cabos, tampas de bueiro e outros materiais subtraídos do patrimônio público e das redes de energia e água.

A ação foi acompanhada por equipes da Polícia Civil de Rondônia (PC-RO), da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (EMDUR), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA), da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA), da Secretaria Municipal de Economia (SEMEC), da Secretaria de Estado de Finanças (SEFIN-RO), além da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (CAERD) e da Energisa.

A fiscalização teve como alvo 14 estabelecimentos comerciais identificados como potenciais pontos de receptação. A escolha dos locais foi feita a partir de uma parceria de trabalho entre a Polícia Civil e a Prefeitura de Porto Velho.

Durante as diligências, as equipes atuaram de forma integrada nas abordagens para identificar a presença de materiais ilícitos e verificar a regularidade administrativa, fiscal e ambiental dos locais vistoriados, fortalecendo o combate a crimes contra o patrimônio público.

Sua cooperação é fundamental para assegurar a justiça e a segurança da comunidade. Se você tiver informações sobre locais suspeitos ou receptação de materiais furtados, ajude a Polícia Civil.