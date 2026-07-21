Homem é preso em flagrante com mais de 30 quilos de maconha

Por Newsrondonia.com

Publicada em 21/07/2026 às 09h15

Um homem foi preso na noite da última segunda-feira, vinte de julho de 2026, no município rondoniense de São Francisco do Guaporé, após ser flagrado transportando grande quantidade de entorpecentes. A ação foi conduzida por uma equipe da Polícia Militar durante patrulhamento de rotina realizado na Avenida Guaporé, nas proximidades da empresa Rondobras, situada na área urbana da cidade.

De acordo com o registro da ocorrência, os policiais militares avistaram um automóvel estacionado às margens da via e decidiram realizar a abordagem de rotina. Durante a inspeção no interior do veículo, a equipe policial encontrou dois grandes sacos contendo substância entorpecente análoga à maconha, sendo um exemplar localizado no banco traseiro e o segundo no compartimento do porta-malas.

Após a pesagem oficial realizada pelas autoridades, o material ilícito totalizou trinta quilos e cem gramas da droga. O automóvel utilizado, o entorpecente apreendido e um aparelho celular foram recolhidos e apresentados à Delegacia de Polícia Civil. O condutor recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça, enquanto o inquérito policial prossegue para identificar a origem do material e eventuais coautores.